Cântărețul de muzică rock american Meat Loaf a suferit o fractură de claviculă în timp ce se afla pe scenă la un eveniment programat în Dallas, Texas, potrivit foxnews.com, scrie Mediafax.

Aflat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu publicul, în cadrul evenimentului Texas Frightmare Weekend 2019, artistul în vârstă de 71 de ani a căzut, după s-a împiedicat de niște cabluri de pe scenă.

Starul a fost transportat la un spital din apropiere și a rămas internat peste noapte, potrivit tmz.com. Incidentul a avut loc pe 4 mai.

Anul trecut, Meat Loaf spunea că este posibil să nu mai cânte niciodată, din cauza unor dureri severe la spate. Muzicianul a fost supus mai multor operații chirurgicale la spate, dar spunea că are dureri atât de mari încât are nevoie de un cadru metalic pentru a se deplasa și se bazează pe ajutorul soției sale, Deborah, pentru a se urca în pat seara.

Citește și: George Clooney, despre ducesa de Sussex: 'Este vânată şi hărţuită. Cred că oamenii ar trebui să fie puţin mai blânzi'

În iunie 2016, Meat Loaf s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert susținut în Canada, fiind dus la spital în condiție critică. În trecut, artistul a mărturisit că suferă de astm și de o afecțiune cardiacă. De asemenea, Meat Loaf s-a mai prăbușit pe scenă în 2011, în timpul unui concert în SUA, dar artistul s-a ridicat și a încheiat spectacolul. În 2003, el s-a prăbușit pe Wembley Arena din Londra și a fost internat în spital.

Născut Marvin Lee Aday, Meat Loaf este actor, cântăreţ, compozitor și producător de muzică. El a devenit cunoscut datorită producțiilor de teatru și cântecelor de operă, printre care "Paradise by the Dashboard Light", ''Two out of Three Ain't Bad" și "Bat out of Hell", și a apărut în peste 50 de filme şi show-uri de televiziune.

Trilogia de albume "Bat Out of Hell" a fost vândută în peste 50 de milioane de copii la nivel mondial.

Cântărețul a câștigat un premiu Grammy pentru melodia "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)". El a mai jucat în filme precum "The Rocky Horror Picture Show" și "Fight Club".