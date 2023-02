Meciul CS Universitatea Craiova-CFR Cluj Dan Petrescu: 'Va fi cel mai strâns play-off de când s-a înfiinţat acest sistem'

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost supărat după înfrângerea cu FCSB, dar acum se gândeşte doar la meciul de la Craiova, de sâmbătă, acolo unde îşi doreşte o victorie, informează News.ro.

„Înfrângerea de duminică nu a fost un şoc, până la urmă am pierdut cu FCSB, dar am pierdut foarte târziu. Mie mi-a părut foarte rău, dar nu ai ce să mai schimbi. Am revăzut meciul, cred că cei doi portari au fost cei mai buni de pe teren şi asta spune tot. A fost un gol cu doi jucători de la FCSB împotriva a nouă de la CFR. Înseamnă că au calitate maximă cei doi jucători dacă au reuşit să se strecoare printre nouă jucători. În fotbal se mai întâmplă şi goluri de acestea, când nu te aştepţi. Micile detalii fac mereu diferenţa.

La Craiova va fi ca întotdeauna, meciuri cu de toate, cu goluri în ultimele minute, dramatism, meciuri cu intensitate maximă, echilibrate. Mă aştept să fie la fel, cu stadion plin şi cu un adversar rănit după meciul cu Farul. Greşeala lui Araluskis nu ai cum să o faci de două ori, au pierdut, dar şi-au asumat.

Eu rămân la părerea că în play-off toate echipele se vor bate la titlu, inclusiv Craiova. Cred că este cel mai strâns play-off de când s-a înfiinţat acest sistem. Acolo vor fi meciurile decisive, în play-off.

Meciul cu Lazio e un meci pe care un fotbalist vrea să îl joace, un antrenor vrea să stea pe bancă. La Roma, pe un stadion extreordinar, unde CFR a mai fost. Acolo presiunea va fi pe Lazio, nu pe noi. Noi mergem să jucăm. Ştefan Radu? Îmi pare rău că nu vine la Cluj, aş fi vrut să îl văd”, a declarat Dan Petrescu într-o conferinţă de presă.