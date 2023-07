Meciul Farul-Poli Iaşi: Gheorghe Hagi: O ruşine din partea noastră! Cea mai slabă primă repriză văzută de mine!

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, a fost nemulţumit de evoluţia formaţiei pe care o conduce, după înfrângerea neaşteptată suferită acasă, duminică, 1-3, cu Poli Iaşi, potrivit news.ro.

„Toată lumea a văzut! Ce să mai zic, din păcate! Fotbalul nu poate fi jucat doar pe jumătate! O primă repriză care a fost cea mai slabă pe care am văzut-o eu vreodată! O ruşine! O ruşine din partea noastră. Dar probabil semnale erau dinainte, acum am dat cu fundul de pământ. Dacă nu uităm repede că am fost campionii României şi nu trecem iar la treabă, o sa fie greeu de noi. Toţi suntem în evaluare. Astăzi s-au văzut destule defecte. Vom vedea când se va încheia evaluarea, dar suntem foarte mulţi în vestiar. Îmi e greu să îmi explic, acum, la cald, dar vom revedea meciul. Lucrurile au fost în halul în care au fost, trebuie să reflectăm şi vom lua decizii, care trebuie să fie bune pentru club”, a declarat Hagi la finalul meciului pierdut, pe teren propriu, scor 1-3, cu Poli Iaşi.