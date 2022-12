Meciul FC Argeş-Rapid: Marius Croitoru: E mult mai uşor să iau gol în primul minut decât în ultimul

Marius Croitoru, antrenorul principal al echipei FC Argeş, a fost mulţumit de atitudinea jucătorilor săi după egalul cu Rapid, de duminică, şi a declarat că este greu să ajungă anul acesta la FC Botoşani, potrivit news.ro.

”După prima repriză putem spune că e un punct echitabil, după repriza a doua cred că meritam toate cele trei puncte. Mă bucur că uşor, uşor ne apropriem de ceea ce vreau eu. Jucătorii au atitudine şi au înţeles ce îmi doresc! Vreau spectacol, goluri, din păcate azi am reuşit doar unul. E mult mai uşor să iau gol în primul minut decât în ultimul. Obiective? Luptăm pentru play-off! Sunt opt-zece echipe care se bat pentru play-off şi dacă luăm în calcul şi restanţa pe care o are FCSB, probabil că mai rămân unul sau două locuri ca să mergi acolo, deci toată lumea îşi va calcula atent paşii. În cupă nu prea aş mai spera la un loc în care să mă calific. Chiar dacă jucăm acasă pot spune că o calificare ar fi aşa ceva, nu de domeniul SF-ului, ci al unei dorinţe de Crăciun. În campionat însă vreau să luăm puncte. Cât despre planuri de viitor, la Botoşani e greu să ajung acum, anul acesta am antrenat deja două echipe, deci e greu să lucrez la o a treia”, a declarat Marius Croitoru.

Echipa FC Argeş a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, cu formaţia Rapid Bucureşti, scor 1-1, într-un meci al etapei a 19-a din Superligă.