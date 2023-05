Aurelian Chiţu, după meciul cu FC Voluntari: 'Am fost foarte proşti în seara asta!'

Aurelian Chiţu, jucătorul echipei FCU Craiova, nu-şi poate explica modul în care au ajuns cei de la FC Voluntari să egaleze Craiova în ultimele 20 de minute. Chiţu a fost autorul unei duble în meciul cu FC Voluntari, de vineri seara.

„E incredibil! Nu am mai trăit în viaţa mea aşa ceva! Nu îmi vine să cred nici acum. Nici bucuria de la final nu a fost cum trebuia să fie! Era 3-0 şi nu mai aveam nici o problemă. Apoi am fost egalaţi. Bine că am învins la penalti-uri. Am fost foarte proşti în seara asta! Nu trebuie să laşi de la 3-0 să ne egaleze.

Nu pot să îmi explic! Nu cred că mai credea nimeni la 3-0. I-am văzut şi pe cei de la Voluntari, nici ei nu mai credeau. Au prins însă un gol la 3-1 şi …

O calificare în Conference League vă daţi seama că e importantă pentru club. Anul trecut ne-am salvat de la retrogradare, anul ăsta ne-am clasat pe primul loc în play-out şi să reuşim o calificare în Conference League ar fi ceva incredibil”, a declarat Aurelian Chiţu, scrie news.ro.