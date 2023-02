Meciul Inter - FC Porto: Inzaghi: Avem un uşor avantaj / Conceicao: Rezultatul ar fi putut fi diferit

Tehnicianul formaţiei Internazionale Milano, Simone Inzaghi, a declarat, miercuri seară, că victoria cu FC Porto este una foarte importantă, mai ales că portughezii sunt o echipă puternică. În schimb, antrenorul de la FC Porto, Sergio Conceicao, consideră că rezultatul ar fi putut fi diferit, potrivit news.ro.

"Plecăm cu un uşor avantaj pe care vom încerca să îl fructificăm în retur. Este foarte important, o mare victorie. Porto este o echipă fizică, foarte puternică, obişnuită cu acest tip de meci. Am făcut un meci agresiv, hotărât, ne-am folosit capul, mai ales că Porto este o echipă care se descurcă foarte bine pe contraatac. În prima repriză, am fi putut construi cu mai multă viteză, dar această victorie cred că este meritată cu ceea ce am arătat pe teren, ştiind bineînţeles că nu se opreşte aici şi că va fi o manşă a doua foarte dificilă. Cu Sergio Conceiçao (fostul său coechipier la Lazio Roma), ne-am salutat, dar apoi, bineînţeles, ne-am concentrat fiecare pe echipa lui", a spus Inzaghi.

La rândul său, antrenorul echipei FC Porto, Sergio Conceicao, a declarat că meciul a fost unul echilibrat. "Pot înţelege (al doilea) cartonaş galben al lui Otavio, dar sunt şi jucători ai Inter care ar fi putut avea galben, precum Lautaro Martinez (care ar fi fost suspendat la retur). A fost un moment important în meci, corect sau nedrept, vă las pe voi să judecaţi. Înainte de asta, echipa jucase bine. A fost un meci foarte echilibrat. Portarul nostru a avut o paradă bună în prima repriză la o ocazie a lui Inter, dar am avut şi câteva ocazii de a marca, ar fi trebuit să fim mai agresivi să reuşim în careu. Inter Milano a avut, evident, un joc bun, dar dacă te uiţi la ocazii, cred că rezultatul ar fi putut fi puţin diferit", a afirmat Conceicao.

Formaţia Internazionale Milano a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Porto. în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

La meciul Inter Milano (Italia) – FC Porto (Portugalia), scor 1-0, oaspeţii au rămas în inferioritate numerică în minutul 78, când a fost eliminat Otavio. Golul a fost marcat de Lukaku, în minutul 86.

Cu câteva minute înainte de pauză, spiritele s-au încins la Inter, având loc o altercaţie între Andre Onana şi Edin Dzeko. Hakan Calhanoglu a intervenit pentru a-l calma pe portar şi chiar i-a pus mâna pe gură. Potrivit RMC Sport, Dzeko ar fi fost nemulţumit de faptul că Onana s-a plâns de mai multe ori către arbitru la un fault. “Ar trebui să taci şi să te întorci în poartă”, i-ar fi spus el colegului său, ceea ce l-a enervat pe Onana, care a ripostat.

Meciul retur are loc în luna martie.