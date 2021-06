Meciuri de gală pentru ragby-ul românesc - Naționala pregătește pertidele cu Scoția și Argentina

Naționala de rugby a României va disputa în luna iulie două meciuri test World Rugby, în cadrul cărora va întâlni pe 3 iulie, Argentina și pe 10 iulie, Scoția, ambele urmând să aibă loc la București, notează mediafax.

Pentru aceste întâlniri cu adversari din Top 10 mondial, staff-ul tehnic a stabilit lotul de 40 de jucători, dintre care 25 de înaintași și 15 jucători de treisferturi.

Rugbyștii români vor intra în cantonament miercuri, pe 16 iunie, la București, unde vor și pregăti cele două meciuri.

În primul meci test World Rugby, pe 3 iulie, România va întâlni Argentina, Pumele revenind la București după 29 de ani, ultima partidă disputată aici fiind în 1992, când s-au impus cu 21-18. Argentina ocupă locul 9 în clasamentul mondial.

Pe 10 iulie, în cel de-al doilea test World Rugby, România va întâlni Scoția, echipă care ocupă locul 8 în ierarhia mondială. Este pentru prima dată în ultimii 15 ani când Stejarii dispută un meci test împotriva unei echipe din Turneul celor 6, ultima partidă având loc tot cu Scoția, în 2006.

Stadioanele pe care vor avea loc cele două partide urmează să fie anunțate în zilele următoare.



“În luna iulie vom întâlni două echipe din Top 10 mondial. Aceste meciuri disputate unul după altul, sunt cele mai puternice pe care România le-a jucat acasă, în era profesionistă. Este grozav că Federația Română de Rugby a reușit să obțină aceste meciuri, este și o dovadă a progresului pe care echipa României l-a făcut în ultimii ani. Atât Argentina, cât și Scoția au obținut victorii extraordinare în ultimele partide disputate, Argentina învingând pe All Blacks pentru prima dată în istoria întâlnirilor lor și Scoția câștigând în fața Angliei și Franței, astfel că ne așteptăm la niște meciuri extrem de grele. Va fi o mare onoare pentru echipa României să joace în fața fanilor. Stagiul de pregătire va fi foarte important pentru ca echipa să se reunească și să înceapă să îmbunătățească și să dezvolte sistemul de joc la care am început să lucrăm din luna martie, la meciurile din Rugby Europe Championship. În ultimele opt săptămâni am văzut un foarte mare progres la jucătorii care evoluează în SuperLiga și a fost o plăcere să văd unele dintre meciuri. În lotul pe care l-am convocat sunt și câțiva jucători noi cu care abia aștept să lucrez. ”, a declarat Andy Robinson, antrenorul României, pentru frr.ro.



Lotul României pentru meciurile test World Rugby:

Pilieri: Alexandru Savin (CSA Steaua), Vasile Balan (CSA Steaua), Ionel Badiu (Valence Romans Drome), Alexandru Tăruș, Costel Burțilă (Hyères-Carqueiranne-La Crau), Alexandru Gordaș, Laurențiu Nica (CSM Știința Baia Mare), Domițian Mureșan (CSM Știința Baia Mare),

Taloneuri: Eugen Căpățînă (SCM Timișoara), Ovidiu Cojocaru (CSM Știința Baia Mare), Iulian Hartig (CSM Știința Baia Mare), Florin Bărdașu (CSA Steaua)

Linia a – II-a: Florian Roșu (CSM Știința Baia Mare), Marius Antonescu (Bourg en Bresse), Johannes van Heerden (CS Dinamo), Adrian Moțoc (Stade Aurillacois), Marius Iftimiciuc (Perigueux)

Linia a -III- a : Vlad Neculau (SCM Timișoara), Cristi Boboc (ACS Tomitanii Constanța), Mihai Macovei (Colomiers), Cristi Chirica (Sporting Club Appameen), Andre Gorin (Hyères-Carqueiranne-La Crau), Damian Strătilă (CSA Steaua), Kamil Sobota (CSA Steaua), Răzvan Ilișescu (Mazamet)

Mijlocași la gramadă : Gabriel Rupanu (SCM Timișoara), Florin Surugiu (CSA Steaua), Julien Bartoli (CSA Steaua)

Mijlocaș la deschidere : Tudor Boldor (CSA Steaua), Daniel Plai (CSA Steaua)

Centri: Vlad Popa (CSA Steaua), Alexandru Bucur (CSM Știința Baia Mare), Taylor Gontineac (Rouen Normandie)

Aripi: Ionuț Dumitru (CSA Steaua), Nicolas Onuțu (CS Vienne), Marius Simionescu (CS Dinamo), Robert Neagu (CSA Steaua)

Fundași : Ionel Melinte (SCM Timișoara), Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare), Lama Sioeli (CSA Steaua)

STAFF: Antrenor principal: Andrew Robinson, Antrenori secunzi: Stevie Scott, Sosene Anesi, Preparator fizic: Florin Tașcă, GPS: Marius Chiriac, Doctor: Dan Wanya- Crîngu, Kinetoterapeuți: Marius Todosi și Sandu Constantin, Analist video: Paul Larter, Manager: Daniel Carpo.