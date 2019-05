Medic de gardă de la Spitalul Municipal Roman, bătut de un pacient furios

Imagini incredibile surprinse de camerele de supraveghere, pe holul Spitalului Municipal Roman, din Neamţ. Medicul Dragoş Barcă era în gardă când a fost atacat şi lovit de un pacient nervos că nu a fost consultat, potrivit observator.ro.

Incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marţi, 27 spre 28 mai.

Medicul Dragoş Barcă, de la Centrul de Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal Roman, se afla în gardă când a fost atacat de un pacient care aşteptase un sfert de oră, acesta nefiind considerat o urgenţă medicală.

Scena a fost filmată de camerele de supraveghere.

În imagini se vede cum medicul este trântit la pământ, pe holul spitalului, în cădere lovindu-se cu capul un scaun pe care stătea un alt pacient.

Medicul şi-a scos certificat medico-legal şi a făcut o plângere la Poliţie. Dacă va fi găsit vinovat, agresorul riscă o pedeapsă cu închisoarea.

Doctorul mărturiseşte că nu i s-a mai întâmplat niciodată aşa ceva.

"Nu mi s-a întâmplat niciodată un asfel de lucru în cei 8 ani de când sînt medic la Centrul de Primiri Urgenţe. Nu mă mai simt în siguranţă; cred că trebuie ca spitalul să dubleze paza, sau chiar să o tripleze.

Nu este admis să vii în gardă cu toată bunăvoinţa şi să consulţi pacienţi, ca la un moment dat să fii luat de gât în triaj şi să fii doborât la podea. Personal, am anunţat managerul unităţii şi medicului coordonator al CPU că îmi voi scurta numărul de ore de gardă la Urgenţe. Mă gîndesc foarte serios să mă înscriu la alt rezidenţiat în altă specialitate, pentru că urgenţele au devenit foarte, foarte periculoase", a declarat medicul pentru monitorulneamt.ro.

Specialistul mărturiseşte că nu i-a vorbit urât pacientului şi că acesta nici nu a aşteptat mult.

"Agresorul acuza dureri precordiale de tip anginos, iar paturile din triaj erau ocupate. I-am explicat că va fi consultat cât de repede posibil, după ce se va elibera primul pat. Între timp, asistenta mi-a solicitat să consult o altă pacientă, venită în şoc anafilactic, care era mai gravă decît respectivul. Nu am apucat să mă întorc spre pacientă pentru a o consulta, când am fost lovit în trahee, pus la pământ, lovit la cot şi la şold. Mi-am pierdut cunoştinţa timp de un minut sau două. Am simţit în gestul său foarte multă premeditare şi o ură, inexplicabilă", a mai spus Dragoş Barcă.

Dragoş Barcă şi-a scos în timpul dimineţii de marţi, 28 mai, un certificat medico-legal şi a reclamat cazul la Poliţia Municipiului Roman. De asemenea, o plângere penală a fost înregistrată la Poliţia Municipiului Roman care ar urma să ajungă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman.