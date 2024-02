Medic de la Spitalul Bagdasar-Arseni, după atacul cibernetic: S-au efectuat toate operaţiunile curente fără raportări la Casa de Asigurări

Dr. Florin Bica, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgenţă ”Bagdasar-Arseni” din Capitală, a explicat că, după atacul cibernetic, în unitatea medicală s-a lucrat numai offline şi nu s-au făcut raportări la Casa de Asigurări de Sănătate.

”În jurul orei 8.30 dimineaţa am aflat de acest atac. Am fost anunţaţi de către administratorii Hipocrate că au serverele atacate cibernetic şi automat am întrerupt conexiunea la internet a spitalului, rămânând să funcţionăm numai offline. S-au efectuat toate operaţiunile curente, condică de medicamente, internări, externări, dar în sistem intern, fără raportări la Casa de Asigurări. Toată informaţia a fost stocată în serverele spitalului”, a declarat Florin Bica, la Medika TV, luni seară, potrivit news.ro