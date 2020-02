‘Medicamente’ cu gust - Ce efecte au supele și ciorbele asupra organismului

Ciorba este o mâncare populară și în același timp tradițională atât în casele românilor cât și în meniul restaurantelor. Din bătrâni se spune că ciorba şi supa în egală măsură alungă răcelile dacă sunt fierbinţi, răcoresc dacă se consumă reci, hidratează şi încarcă organismul cu sănătate, notează exquis.ro.

Dincolo de păreri și de poveștile bunicilor, organismul uman are nevoie de lichide pentru hidratarea şi uşurarea digestiei, iar ciorbele și supele sunt lichidele care reunesc toate vitaminele şi mineralele din legume.

La preparare, atât supa cât și ciorba necesită ingrediente de bază, uşor de obţinut. Se gătesc numaidecât şi uite cum, prin mici eforturi sau chiar fără eforturi, lupți fără să știi împotriva diabetului zaharat, a astmului sau chiar a bolilor cardiovasculare, mai ales atunci când sunt consumate calde. În plus, o ciorbă cu mult borș are un efect excelent pentru sistemul imunitar.

Supele și ciorbele în general suplinesc consumul de ceai, spre exemplu, și de alte lichide necesare hidratării pe durata întregii zile. O farfurie de supă contribuie la cei doi litri de lichide recomandați să-i bem zilnic.

În loc să bei cu forța jumătate de litru de apă seara, mai bine o înlocuiești cu un bol de supă, care te hidratează și, în plus, nu te va lăsa să adormi cu foamea în stomac.

Cea de spanac previne anemia la copii, ciorba de varză slăbeşte, în timp ce supa de ceapă este recomandată celor cu tulburări de coagulare a sângelui.

Lintea este ideală pentru copii în perioada de creștere, iar supa de pui cu legume reprezintă o masă completă și hrănitoare. În plus, aceasta din urmă are efecte antiinflamatorii, unul din importantele simptome ale răcelii, subțiind secrețiile de mucus, ameliorând congestia nasului, a plămânilor și a gâtului.

Beneficiile pe care le aduc sănătății fac din aceste preparate lichide un real medicament, unul mai special, cu gust! Şi adevărat savuroasă devine atunci când se adaugă și puţine condimente, numai cât este necesar, pentru a potenţa aromele naturale ale legumelor.

Mâncărurile grele ne fac inactivi pentru o vreme pentru că solicită întreg organismul pentru digestie şi ne slăbesc tonusul. Preparatele grase sunt mult prea concentrate pentru a fi privite ca alimente consumabile oricând. Numai cele bogate în lichide se potrivesc oricui, în orice moment al zilei.

Sunt slab calorice, ușor de digerat și cea mai facilă modalitate de a obţine nutrienţii necesari. Prin temperatura la care se consumă se obţin efecte diferite, de încălzire sau răcorire.

Cât despre carnea din supe, are și ea avantajele sale: oasele şi măduva care fierb mult timp în apă eliberează minerale preţioase într-o formă uşor de asimilat de organismul nostru. Astfel, nu trebuie să excluzi carnea din rețeta ta, chiar dacă eşti la regim. În plus, orice supă de legume are efect antioxidant şi previne constipaţia.