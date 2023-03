Medicii atenționează: Rata infertilității crește dramatic în Moldova

Rata infertilității crește dramatic în Republica Moldova. Tot mai multe cupluri nu pot avea copii. În țara noastră, un cuplu din trei se confruntă cu infertilitatea.

Cauzele sunt multiple, inclusiv infecțiile vaginale, patologiile masculine, avorturile, stresul, dar și faptul că femeile de multe ori amână conceperea unui copil, punând cariera pe primul loc, spun specialiștii. Iar șansele de a avea copii scad odată cu înaintarea în vârstă, transmite Știri.md, cu referire la moldova1.md.

Medicii atenționează că, dacă un cuplu timp de cel mult doi ani nu concepe un copil, atunci e nevoie neapărat de consultul specialistului.

Pe Tatiana și Dumitru Nani i-am întâlnit la o clinică medicală din Capitală. Tinerii spun că și-au unit destinele acum un an, iar recent au aflat că vor deveni părinți.

„- Pot să vă felicit, aveți o fetiță! - Mulțumim de noutate!”

„Am așteptat-o desigur, sunt nespus de bucuros, am emoții foarte mari”, spune Dumitru Nani.

Datele oficiale arată că multe dintre femei aleg să amâne sarcina până după 30 de ani, dând prioritate carierei profesionale.

„Aș opta mai întâi pentru un business, personal să fiu mai solidă, după care mi-aș face timp pentru o familie”;

„Mai întâi voi pune accentul pe carieră, deoarece asta e important, este nevoie de multe venituri pentru ca să-ți întreții familia și copilul”;

„Am învățat și copii am născut, și copii am crescut, și am lucrat. Am trei copii, toți au studii superioare. M-am căsătorit la 18 ani, la 19 ani am născut fetița. Am șase nepoți, trei strănepoți.”

Medicii spun că un cuplu infertil poate obține o sarcină pe cale naturală, doar că trebuie făcute la timp investigațiile necesare.

„Trei probleme ale femeii sunt foarte importante: să vedem ce este cu uterul, endometrul, ce este cu ovarele, ovulația lor, rezerva lor, ce este cu trompele, permeabilitatea lor. A patra întrebare este sănătatea reproductivă a soțului. Cu părere de rău, și la capitolul acesta avem foarte mari deficiențe în ultimul timp. A cincea este compatibilitatea cuplului”, menționează medicul ginecolog Ștefan Gațcan.

Totodată, specialiștii spun că, după vârsta de 35 de ani, în organismul femeilor au loc multiple transformări, iar șansele de a avea copii scad odată cu înaintarea în vârstă.

„Într-adevăr, femeile după vârsta de 35-40 de ani au nevoie, în primul rând, de un mod sănătos de viață. În primul rând, este un aspect alimentar sănătos, în al doilea - aspectul de diferite microelemente, minerale, remedii care ne mențin aspectul nostru sănătos metabolic”, explică medicul Ștefan Gațcan.

Datele Ministerului Sănătății arată că în țara noastră numărul adulților infertili s-a dublat în ultimii 15 ani.