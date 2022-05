Medicii de la Institutul Fundeni, informații despre fetița de 5 ani care a primit transplantul de ficat. Care este starea de sănătatea a acesteia

Fetiţa de 5 ani cu hepatită, supusă unui transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni, este în terapie intensivă cu stare generală în ameliorare, stabilă, sedată, încă intubată şi ventilată mecanic, anunţă reprezentanţii unităţii sanitare, precizând că evoluţia lent favorabilă este determinată de statusul de denutriţie, severitatea bolii hepatice pentru care a necesitat transplant hepatic în urgenţă şi de infecţii virale din antecedentele recente, care au impact immunologic si hematologic.

”Lucrurile sunt oarecum controlate. Ceea ce facem noi este că am depăşit un moment critic, am depăşit partea operatorie care a fost un succes, am depăşit partea de disfuncţie pe care am avut-o a grefei în sine şi în acest moment vedem care este toleranţa. Dar cum am spus şi ieri, acest copil este un copil care are un grad mare de imunosupresie, în plus este imunosupresată prin medicaţia pe care o primeşte, este un copil subnutrit, deci există o serie de lucruri, plus nişte infecţii în antecedentele pe care le-a avut şi toate acestea, pe intervenţie mare, faptul că e mai slăbuţă şi mai micuţă şi că primeşte medicaţie imunosupresoare, toate acestea sunt nişte factori de risc în timp. Dar primeşte tratament cu antibiotic profilaxie, perfuzii, sânge, toate lucrurile sunt făcute în aşa fel încât să fim minimum agresivi şi să nu ratăm nimic”, a declarat Dana Tomescu.