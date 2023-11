Medicul Anca Pantea Stoian explică legătura dintre diabetul zaharat şi SARS CoV-2: Pacientul cu prediabet este vulnerabil să dezvolte virusul

Conf. dr. Anca Pantea Stoian, medic primar diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, preşedintele Comisiei de Diabet din Ministerul Sănătăţii, a explicat, joi seară, că a observat că cei mai mulţi pacienţi cu diabet zaharat au contactat viruslul SARS CoV-2, iar în urma studiilor a constatat că unii pacienţi au dezvoltat diabetul zaharat, după ce au avut Covid.

”Am fost la fel de intrigată ca şi colegii mei, în momentul în care a început pandemia, observând că se întâmplă anumite lucruri şi nu puteam să imi explic de ce. De aici a plecat toată aventura mea în ceea ce însemană legătura dintre infecţia cu SARS CoV-2 şi diabetul zaharat tip I sau tip II. Urmărind în fiecare seară ce se întâmplă, erau acele raportări cu câţi pacienţi au fost infectaţi, am observat că o mare pondere din acei pacienţi erau acei pacienţi cu diabet zaharat, cu boală cardiovasculară, erau pacienţi supraponderali sau obezi de cele mai multe ori sau asociau toate aceste patologii. Am avut probabil acel spirit de observaţie încât am strâns toate aceste cazurişi a fost primul raport, primul articol publicat cu date din România, în ceea ce priveşte decesele de cauză Covid subliniind faptul că pacienţii cu diabet zaharat, cu obezitate, hipertensiune, boală cardiovasculară, sunt printre cei care ocupă locurile fruntaşe”, a declarat Anca Pantea Stoian, joi seară, la Medika TV.

În urma studiilor, medicul Anca Pantea Stoian a constatat că unii pacienţi au dezvoltat diabetul, după infecţia cu SARS CoV-2, conform news.ro.

”Ulterior acest articol publicat într-o revistă foarte importantă, m-a împins şi mai departe să văd despre ce este vorba. deşi nu ştiam mai nimic. Toată lumea medicală era într-o derută, erau informaţii referitoare la virus, dar cu nişte caracteristici puţin diferite, dar totuşi, cu toţii au observat această incidenţă crescută la pacienţii cu diabet zaharat şi ulterior s-a dovedit că şi pacienţii care nu aveau diabet zaharat, aveau prediabet sau chiar nu aveau deloc, dezvoltau o formă de diabet zaharat tip II post-Covid. Pot să vă spun ca rezumat al tuturor informaţiilor, că pacientul cu prediabet este vulnerabil să dezvolte SARS C-V 2 pentru că are o sensibilitate şi în acest context poate să se infecteze mai rapid cu acest virus. Pacientul cu diabet zaharat de tip II avea nişte caracteristici mult mai severe, vesrsus populaţia sănătoasă sau fără diabet”, a mai spus Anca Pantea Stoian.

Ea a explicat şi cum se dezvoltă diabetul, după infecţia cu virusul SARS CoV-2.

”S-a demonstrat că virusul are un tropism special pentru celula beta-pancreatică şi induce apoptoza, moartea acesteia, creând la nivel local un soi de inflamaţie, noi îi spunem insulită care este şi mecanismul prin care se dezvoltă şi avansează diabetul zaharat. Dar virusul avea un tropism şi acum are, pentru celula beta-pancreatică accelerând procesul acesta şi făcâd posibilă apoptoza celulei beta-pancreatice, în felul acesta instalându-se diabetul zaharat tip I”, a explicat Anca Pantea Stoian.