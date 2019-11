Medicul care l-a tratat pe copilul de 7 ani mort în spitalul din Pașcani spune că băiatul a fost adus prea târziu la spital, iar tatăl acestuia a făcut scandal, anunță MEDIAFAX.

Băiatul de 7 ani ar fi putut fi salvat, dacă era adus mai repede la spital, susține medicul care l-a tratat.

„Pot să vă zic doar că a ajuns prea târziu, s-a prezentat prea târziu la spital. Varicela intră în discuție, dar ca o supoziție de diagnostic probabil a fost o varicelă, probabil, nu sunt în posesia exactă a analizelor de la IML, ori o varicelă hemoragică ori o purpura fulminans ori o meningococemie", a declarat medicul Vasile Vasiliu, cel care a tratat copilul.

Citește și: Ministerul Sănătății face ANCHETĂ la Spitalul Județean din Timișoara după ce fostul manager ar fi fost demis printr-o adresa pe Whatsapp

Întrebat dacă băiatul putea fi salvat în caz că ar fi ajuns mai repede la unitatea medicală, medicul a răspuns afirmativ.

„Da, și să nu decidă părinții când trebuie să vină la spital. Din investigațiile făcute de mine, copilul acesta s-a prezentat miercuri, dar era bolnav de vineri și spun unii că la domiciliu ar mai fi prezentat o stare confuzională. (...) Prima dată când l-am văzut în ce hal era, cianotic am întrebat , la care el a făcut o ieșire dintr-asta nervoasă, adresând cuvinte jignitoare, a spart ușa, i-am spus să nu mai filmeze, să ne lase să ne facem meseria, în orice caz, foarte greu am practicat resuscitarea la acest copil, în condiții psihice de neimaginat”, a declarat medicul Vasile Vasiliu, cel care a tratat copilul.

Conform protocolului, reprezentanții spitalului au sesizat Poliția în urma decesului băiatului.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Iași, Ioana Bîlea, a declarat, pentru MEDIAFAX, că a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și s-a dispus să se facă necropsia.

La școala unde învăța copilul au fost luate măsuri urgente în urma decesului acestuia.

„În momentul în care am aflat că acest copil a decedat și că ar fi vorba despre meningită, m-am adresat DSP Pașcani și i-am rugat ce pași am de urmat. Au venit imediat, au administrat o medicație copiilor și profesorilor de la acea clasă, au anunțat medicii de familie și părinții. Mai erau niște copii care absentau și au fost anunțați și ei. Ni s-a recomandat o igienizare generală, nu s-a impus. Am convocat Consiliul de Administrație și am decis să suspendăm cursurile pentru a face această igienizare. Am contacat o firmă care tocmai efectuează această dezinfecție", a declarat, pentru MEDIAFAX, directorul Liceului „Nicolae Iorga” din Pașcani, Gheorghe Spiridon.

Citește și: Propunere-șoc din PNL: fiecare cetățean să depună o declarație de avere (secretar de stat la Justiție)

Un copil de 7 ani diagnosticat cu varicelă a murit în spitalul din Pașcani, iar tatăl său a acuzat că, deși în stare gravă, ambulanța nu s-a grăbit, iar ajuns la spital, copilul a fost dus într-o sală „fără aparate” și defibrilatorul a fost cărat 5 etaje. Tatăl copilului de 7 ani a spus că acesta a fost diagnosticat, la începutul săptămânii, de medicul de familie cu varicelă. După trei zile de tratament, miercuri, copilul a început să se simtă rău. În mai puțin de o oră, susținea tatăl său, starea lui s-a înrăutățit brusc. Atunci au decis să cheme ambulanța, care însă a venit în regim normal, nu ca la o urgență. De asemenea, tatăl copilului a spus că băiatul nu a fost tratat la urgențe, ci a fost dus la Pediatrie, la etajul 5, unde „un domn foarte în vârstă, cu o incompetență, cu o nepăsare totală, nu a preluat cazul cum trebuia”.

Tatăl copilului susținea că medicii i-ar fi spus că băiatul ar fi avut o infecție cu meningococ.

Directorul DSP Iași a anunțat că o anchetă a fost începută în acest caz.