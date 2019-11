Mediul de afaceri, apel către Guvernul Orban: 'Suntem în aceeaşi barcă şi trebuie să vâslim în acelaşi ritm'

Mediul de afaceri din România solicită Guvernului reluarea dialogului în privinţa deciziilor cu impact economic şi social, arătând că, deşi investitorii şi autorităţile trebuie să colaboreze pentru a creşte nivelul de trai al cetăţenilor, acest dialog a lipsit în ultimii ani, au declarat, joi, reprezentanţii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR), într-o conferinţă de presă.

Aceştia au prezentat măsurile pe care investitorii le propun Guvernului pentru o economie sustenabilă şi atingerea convergenţei cu UE."Ne bucurăm că s-a terminat prima parte a acestui ciclu electoral, campania electorală, ştim cine este preşedintele României, avem şi un nou Guvern, ceea ce ne-a făcut pe noi, Coaliţia pentru Dezvoltarea României, o organizaţie cu largă reprezentare, cu un comitet executiv care acoperă opt dintre cele mai prestigioase organizaţii din România, reprezentând atât investitorii români, cât şi pe cei străini, să ne exprimăm disponibilitatea la dialog cu noul Guvern pe teme centrale şi importante pentru mediul de afaceri, dar şi pentru societatea românească", a spus Ionuţ Simion, preşedintele AmCham România şi membru în CDR, conform agerpres.ro Astfel, una dintre priorităţi este predictibilitatea în relaţia cu mediul de afaceri, care include utilizarea ordonanţelor de urgenţă doar pentru reale urgenţe, fiscalitatea trebuie să fie clară şi predictibilă, iar autorităţile ar trebui să crească gradul de transparenţă în procesele de decizie.

Al doilea set de măsuri prioritare se referă la reducerea dezechilibrelor din piaţa muncii, cu accent pe reducerea emigrării şi încurajarea diasporei să revină în ţară, în timp ce educaţia trebuie să fie sincronizată cu nevoile mediului de afaceri.



Totodată, investitorii solicită simplificarea interacţiunii cu statul prin modernizarea ANAF, asigurarea unui real dialog social relevant pentru mediul de afaceri şi modificarea Codului fiscal, în sensul simplificării lui.



Este nevoie, totodată, de îmbunătăţirea infrastructurii publice în transporturi, educaţie şi sănătate, iar, în ceea ce priveşte ancorarea României în UE, investitorii cer respectarea cu stricteţe a regulilor europene, contribuţia activă la dezvoltarea UE şi absorbţia crescută a fondurilor UE.



"Ne bucurăm că avem un nou Guvern, pentru că nu am avut un dialog foarte apropiat cu vechiul Guvern şi de aceea ne exprimăm, cu această ocazie, disponibilitatea de a colabora şi dialoga cu Guvernul", a susţinut Simion.



La rândul său, Dragoş Anastasiu, preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane şi membru în CDR, a arătat că România are potenţial, însă, din păcate, mediul de afaceri şi-a pierdut încrederea în autorităţi.



"Avem în faţă provocări importante din punctul de vedere al costurilor statului, pensii, salarii etc, motiv pentru care noi am vrea să ne concentrăm pe partea de venituri. Din acest punct de vedere, noi spunem că avem un potenţial foarte ridicat din punct de vedere economic, însă, pentru asta, este nevoie de ceva esenţial: să se recâştige încrederea între întreg mediu de afaceri şi zona administrativă, pentru că asta este cea mai mare suferinţă a ultimilor câţiva ani. S-a pierdut acel sentiment de încredere şi atunci lucrurile nu pot să înainteze. Suntem în aceeaşi barcă, avem acelaşi ţel, ştim costurile pe care trebuie să le acoperim. Trebuie să fim împreună vâslaşi în aceeaşi ritm", a precizat Anastasiu.



Reprezentanţii CDR s-au declarat optimişti cu privire la deschiderea Guvernului de a dialoga cu mediul de afaceri.



"În ultimii ani, dialogul cu Guvernul a fost la un nivel foarte scăzut, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi din punct de vedere calitativ, astfel încât o îmbunătăţire nu pare să fie foarte greu de atins", a adăugat Anastasiu.