Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a salutat declarația lui Roger Waters despre rolul NATO și al Statelor Unite în conflictul din Ucraina.

"Roger Waters, unul dintre fondatorii Pink Floyd, crede că [președintele american Joe] Biden "a aprins un foc" în Ucraina. Iar operațiunea militară specială a Rusiei în Ucraina este răspunsul nostru la extinderea NATO. Există încă oameni potriviți în Occident. Pink Floyd pentru totdeauna!", a scris Medvedev pe pagina sa de socializare VKontakte duminică. El și-a însoțit postarea cu o piesă audio a interpretării live a lui Waters a unuia dintre hiturile lui Pink Floyd, piesa Wish You Were Here.

Context

Anterior, Waters a declarat într-un interviu pentru CNN că Biden a turnat ulei pe focul conflictului din Ucraina și că aceasta este o crimă gravă. În opinia muzicianului, SUA ar trebui să-l îndemne pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să se așeze la masa negocierilor, în timp ce conflictul actual este o reacție a Rusiei la avansarea NATO spre granițele sale.