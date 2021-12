Mega-planul președintelui Joe Biden blocat de un senator democrat. Joe Manchin anunță că votează cu republicanii: Nu pot merge mai departe

Senatorul democrat american Joe Manchin a anunţat că nu va vota giganticul plan de reforme sociale al preşedintelui Joe Biden, decizie care ar putea însemna lovitura decisivă împotriva acestui program menit să transforme profund Statele Unite, relatează AFP preluat de agerpres.

''Nu pot merge mai departe'', a spus duminică la postul Fox News senatorul Joe Manchin, reprezentant al statului Virginia de Vest şi care este de două săptămâni principalul obstacol în calea adoptării respectivului program de reforme sociale şi ecologice.



''Nu pot vota pentru asta'', a mărturisit senatorul democrat, invocând în special creşterea preţurilor şi a datoriei ce ar rezulta în urma aplicării acestui plan.



''Pur şi simplu nu pot. Am încercat tot ce era omeneşte posibil, nu pot'', a insistat el. Aşadar, ''este nu!'', a încheiat Joe Manchin.



El a difuzat apoi un comunicat în care explică de ce se opune planului ''colosal'' dorit de Biden. ''Colegii mei democraţi de la Washington sunt hotărâţi să transforme profund societatea noastră într-un mod care o va face încă şi mai vulnerabilă în faţa ameninţărilor cu care ne confruntăm (...) Eu nu îmi pot asuma acest risc, cu o datorie publică fabuloasă de 29.000 de miliarde de dolari şi cu o inflaţie care este reală şi dăunează tuturor americanilor'', argumentează congresmanul democrat.



Denumit 'Build Back Better' (Să reconstruim mai bine), planul în valoare de 1.750 de miliarde de dolari - sumă redusă la jumătate faţă de cea propusă iniţial - prevede, printre alte măsuri, investiţii masive pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, amânări de la plata impozitelor pentru căminele americane sau acces la grădiniţă pentru toţi copiii.



După un prim vot în noiembrie în Camera Reprezentanţilor, unde democraţii preşedintelui Joe Biden au reuşit să surmonteze divergenţele lor interne între centrişti, preocupaţi de efectul asupra datoriei, şi aripa stângă, care dorea suplimentarea cheltuielilor, adoptarea planului în Senat a fost amânată în ultimele zile.



Senatul fiind împărţit egal între democraţi şi republicani (câte 50 în fiecare tabără), fiecare ales democrat capătă de fapt un drept de veto dacă republicanii reuşesc să strângă rândurile în tabăra lor.



Vizibil luată prin surprindere de declaraţia lui Manchin, Casa Albă a reacţionat prin intermediul purtătoarei de cuvânt Jen Psaki susţinând într-un comunicat că senatorul ar fi acceptat acest plan şi acum s-a răzgândit.



Afirmaţiile lui Manchin ''sunt în contradicţie cu discuţiile sale de săptămâna aceasta cu preşedintele, cu personalul Casei Albe şi cu propriile sale declaraţii publice'', afirmă purtătoarea de cuvânt.



''În cazul în care comentariile sale la Fox şi comunicatul său indică sfârşitul acestor încercări (de a ajunge la o înţelegere), atunci ele reprezintă o schimbare bruscă şi inexplicabilă a poziţiei sale şi o încălcare a angajamentelor sale faţă de preşedinte'', adaugă Jen Psaki.



Preşedintele Biden recunoscuse el însuşi joi că nu va putea să obţină adoptarea planului 'Build Back Better' aşa de repede cum ar fi dorit, făcând referire la discuţiile dificile cu senatorul Manchin.