Mega-scandal în curtea șeicilor de la PSG. Zilele lui Messi sunt numărate. Fluierat la scenă deschisă de suporteri (Video)

Ultrașii de la PSG i-au oferit lui Leo Messi (35 de ani) o primire ostilă la meciul jucat pe Parc des Princes, fiind fluierat de facțiunea dură a galeriei. Sud-americanul e considerat unul din principalii vinovați pentru eșecul din Champions League, cu Bayern Munchen.

Totuși, o parte a oamenilor prezenți pe Parc des Princes a aplaudat în momentul în care crainicul i-a pronunțat numele lui Leo Messi, astfel că prezentarea argentinianului a fost un amalgam de fluierături și aplauze venite din tribunele arenei pariziene.

Oaspeții s-au inpus cu 2-0 și adâncesc astfel criza de la bogata formație franceză, la care evoluează trei dintre vedetele fotbalului mondial: Messi, Neymar și Kylian Mbappe. PSG mai are un singur obiectiv realizabil în acest sezon, titlul în Ligue 1. Albaștrii au 7 puncte în fața rivalei Marseille.

"Chiar dacă e vorba de Messi, e și normal să îl huiduie, chiar dacă are 35 de contribuții decisive în acest sezon. În Ligue 1, PSG își domină adversarii. Ce m-a șocat la meciul cu Bayern a fost lipsa de agresivitate. Fanii au tot dreptul", a spus fostul fotbalist Juninho, conform presei franceze.

Audible booing (but also cheering) around the Parc des Princes as Lionel Messi’s name is announced among the starters.



