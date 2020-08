Meghan Markle lansează un apel la schimbare cu ocazia alegerilor prezidențiale din SUA

Actriţa americană Meghan Markle, soţia prinţului Harry, a renunţat joi la neutralitatea ce îi caracterizează în mod normal pe membrii familiei regale britanice, lansând un apel la ''schimbare'' la viitoarele alegeri prezidenţiale din SUA, din 3 noiembrie, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Markle s-a exprimat în cadrul unei dezbateri organizate de fundaţia 'When we all vote', co-fondată de către fosta primă doamnă Michelle Obama şi care vizează atragerea la vot a cât mai multor cetăţeni americani.

''Cred că dacă participaţi la acest eveniment cu noi este pentru că toţi sunteţi mobilizaţi şi motivaţi pentru a vedea schimbarea de care toţi avem nevoie şi pe care o merităm'', a spus Meghan Markle, fără a afirma clar că va vota împotriva lui Donald Trump, care va încerca să obţină un nou mandat la Casa Albă.



Cu 74 de zile înaintea scrutinului care îi va opune pe republicanul Donald Trump şi pe democratul Joe Biden, ducesa de Sussex i-a invitat astfel pe americani să-şi exercite împreună dreptul de a vota.

''Când mă gândesc la vot şi de ce este excepţional de important acest fapt pentru noi toţi, aş spune: toţi votăm pentru a-i onora pe cei care ne-au precedat şi pentru a-i proteja pe cei care ne vor urma'', a adăugat Meghan Markle.



La începutul lunii iunie actriţa, care alături de soţul său a încetat să fie ''membru activ'' al familiei regale britanice, a condamnat moartea afro-americanului George Floyd şi s-a pronunţat contra rasismului şi violenţelor poliţieneşti din SUA.