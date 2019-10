Melodii de PJ Harvey, Nick Cave şi David Bowie vor figura pe primul album cu coloana sonoră de la 'Peaky Blinders'

Melodii de PJ Harvey, Nick Cave şi David Bowie vor figura pe primul album cu coloană sonoră a serialului "Peaky Blinders", informează Press Association miercuri, scrie Agerpres.

Drama istorică de pe BBC, despre o familie de infractori din Birmingham în anii interbelici, a fost apreciată pentru coloana sa sonoră în toate cele cinci sezoane ale sale.Albumul va conţine şi melodii interpretate de Arctic Monkeys, Radiohead, Laura Marling şi Black Sabbath, precum şi piese exclusive de Richard Hawley şi Jehnny Beth.

De asemenea, acesta va propune şi o interpretare inedită a temei serialului, melodia "Red Right Hand", a lui Nick Cave &The Bad Seeds, înregistrată de fosta sa parteneră, PJ Harvey şi va avea premiera miercuri la BBC Radio 6 Music.



Albumul, care va fi lansat în format CD, LP şi digital pe 15 noiembrie, include şi melodii de la The White Stripes, Royal Blood, The Last Shadow Puppets, Queens Of The Stone Age şi Foals.



Dublul CD va fi însoţit de o cărticică de 32 de pagini, conţinând imagini din serial, citate din distribuţie şi un interviu realizat de magazinul The Chap cu designerul de costume al serialului, Alison McCosh.