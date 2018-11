MEN rămâne fără ministru - Mandatul Rovanei Plumb expiră. Ecaterina Andronescu, pusă în așteptare de Iohannis. Care sunt scenariile

Mandatul de ministru interimar al Educației, Rovana Plumb, se încheie vineri, după ce au expirat cele 45 de zile în care poate exercita această funcție. Președintele Klaus Iohannis a primit o propunere de ministru plin, pe Ecaterina Andronescu, însă a decis să amâne decizia, până se lămurește, conform Mediafax.

Mandatul Rovanei Plumb, în calitate de ministru interimar al Educației se va încheia vineri, zi în care expiră cele 45 de zile în care poate fi exercitată această funcție, potrivit Legii 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. Asta înseamnă că Guvernul trebuie să vină cu altă propunere de ministru interimar sau plin, pe care să îl accepte șeful statului. Însă premierul Viorica Dăncilă a făcut deja acest lucru, și i-a propus, în urmă cu câteva zile, lui Klaus Iohannis un ministru al Educației, pe Ecaterina Andronescu.

Cu toate acestea, Klaus Iohannis a precizat că „va dura puțin” până se lămurește.

„Dacă bine am reținut, doamna Andronescu va fi propusă pentru Învățământ. Vă spun că aici o să dureze un pic mai mult, s-ar putea chiar un pic mult mai mult. Dintr-un motiv simplu, eu am fost recent la un eveniment foarte frumos, la Politehnică. Poate vă amintiți „200 de ani de învățământ tehnic românesc”- un eveniment la care am participat cu plăcere, am văzut realizări senzaționale la Politehnică și mi-a părut bine că am mers acolo. Neîntrebată, mi-a spus, totuși, doamna Andronescu, că ea în niciun caz nu va merge la minister, că lucrurile nu merg bine și așa mai departe. Aflu acum cu surprindere că este propusă. Va dura un pic până mă lămuresc dacă este dorința domniei sale să meargă, sau numai dorința partidului, sau dacă se face o remaniere cu bucata”, a declarat, marți, Iohannis.

Întrebat cât de mult va dura această analiză, având în vedere că vineri expiră interimatul Rovanei Plumb la minister, Klaus Iohannis a răspuns: "Da, se poate construi un alt interimat până când mă lămuresc".

Președintele României are dreptul să o numească sau să o refuze pe Ecaterina Andronescu ca ministru plin, însă are posibilitatea să amâne decizia tot timp de 45 de zile, au explicat surse politice, pentru MEDIAFAX. Potrivit Constituției, șeful statului poate respinge o singură dată o propunere de ministru, însă nu este specificat intervalul de timp. Sursele citate au dat exemplu revocarea Laurei Codruța Kovesi, precizând că nici în acea situație Iohannis nu a avut un termen, de aceea a amânat decizia.

În cazul în care șeful statului refuză să numească vineri ministrul Educației, premierul Dăncilă ar putea sesiza la CCR un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Președinție. Pe de altă parte, Iohannis i-ar putea cere șefului Executivului să facă altă propunere de ministru interimar, iar șeful statului să o accepte. În acest caz, Dăncilă nu ar mai avea motiv să reclame la Curtea Constituțională un conflict instituțional.

În scenariul în care președintele nu îi solicită premierului să îi propună un ministru interimar, atunci șeful Executivului ar putea sesiza CCR. Decizia Curții poate reprezenta o soluție pentru situații similare care ar putea să apară pe viitor. Un astfel de exemplu este și cel privind revocarea fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi, unde CCR a indicat și modalitatea de rezolvare, respectiv l-a obligat pe Iohannis să semneze decretul.

Rovana Plumb a fost desemnată pe 2 octombrie ministru interimar al Educației Naționale după ce Valentin Popa și-a dat demisia din această funcție.

Decizia lui Valentin Popa a venit după ce UDMR i-a reproşat că a introdus în ordonanţa privind predarea limbii române în şcolile cu predare în limbile minorităţilor o prevedere potrivit căreia orele de Limba şi literatura Română sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.