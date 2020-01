Meniu exclusiv vegetarian, servit la gala Globurilor de Aur 2020

Un meniu exclusiv vegetarian va fi servit la gala Globurilor de Aur 2020, a anunţat Asociaţia Presei Străine de la Hollywood, organizatoarea evenimentului, care doreşte să atragă astfel atenţia privind impactul avut de risipa alimentară asupra mediului, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.

Cea de-a 77-a ediție a galei Globurilor de Aur va avea loc duminică noapte, la Hotelul Beverly Hilton din Los Angeles.

"Dacă există o modalitate prin care putem, nu să schimbăm lumea, dar să salvăm planeta, atunci poate putem să trimitem un semnal prin gala Globurilor de Aur şi să atragem atenţia asupra schimbărilor climatice", a declarat preşedintele Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), Lorenzo Soria.

"Alimentele pe care le mâncăm, modul în care cultivăm produsele, în care gestionăm deşeurile contează foarte mult în rezolvarea crizei climatice", a mai spus acesta.

Soria a mai spus că, inițial, conducerea hotelului a refuzat propunerea pentru meniul exclusiv vegetarian, pentru că timpul de pregătire era prea scurt, dar, în cele din urmă, a fost de acord.

Matthew Morgan, maestrul bucătar de la restaurantul hotelului, a considerat inițial surprinzătoare schimbarea meniului, dar, în cele din urmă, a înțeles că va fi transmis un semnal pozitiv.

Preparatul principal va fi un risotto cu ciuperci sălbatice, însoţit de varză de Bruxelles și morcovi la cuptor, iar ca aperitiv va fi servită o supă rece de sfeclă galbenă, cu amaranth şi hasmaţuchi. La desert este programată versiunea vegetariană a prăjiturii Opera - preparată în mod clasic din straturi de pandişpan înmuiate în sirop de cafea, ganaş, cremă de unt cu aromă de cafea şi glazură de ciocolată. Oaspeţii se vor hidrata cu apă natural alcalină livrată dintr-o sursă sustenabilă, îmbuteliată în ambalaje din sticlă.

Leonardo DiCaprio, un cunoscut activist pentru mediu, a salutat iniţiativa prin distribuirea informaţiei pe platforma de micro-blogging Twitter şi publicarea unui simplu mesaj: "Mulţumesc, HFPA".

Iar actorul Mark Ruffalo a scris mesajul "Industria noastră conduce prin exemplu". "Mâncarea vegetariană este delicioasă şi sănătoasă şi contribuie la reducerea gazelor cu efect de seră la fel de mult ca maşinile electrice. HFPA trebuie lăudată şi celelalte gale ar trebui să urmeze exemplul", a mai scris Ruffalo.

Un număr mare de vedete de la Hollywood au adoptat dieta vegetariană, printre care şi Joaquin Phoenix, nominalizat anul acesta la Globul de Aur pentru cel mai bun rol principal, cel din "Joker". Vegetarian de la vârsta de trei ani, Phoenix a primit recent titlul de persoana anului 2019 din partea organizației PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), fiind onorat pentru promovarea și apărarea drepturilor animalelor.

Actorii Charlize Theron, Octavia Spencer şi Daniel Craig se numără printre prezentatorii galei Globurilor de Aur 2020, alături de Sofia Vergara, Kerry Washington, Tiffany Haddish, Glenn Close, Will Ferrell, Kate McKinnon şi Ted Danson.

Actorul de comedie britanic Ricky Gervais va fi, pentru a cincea oară, gazda galei, care va fi difuzată live de televiziunea NBC. Gervais a mai prezentat gala din 2010 până în 2012 şi în 2016.

Anul acesta, actorul Tom Hanks va primi un Glob de Aur onorific - Cecil B. DeMille Award - pentru cariera în cinema. Hanks a primit de-a lungul carierei patru Globuri de Aur, pentru rolurile din "Big", "Philadelphia", "Forrest Gump" și pentru regia miniseriei HBO "Band of Brothers" (2001).

Ellen DeGeneres va fi onorată cu un Glob de Aur pentru cariera în televiziune - Carol Burnett Award.

Lungmetrajul "Marriage Story", de Noah Baumbach, conduce în topul nominalizărilor, cu șase, urmat de "The Irishman", de Martin Scorsese, și "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, cu câte cinci, și de "Joker", de Todd Phillips, și "The Two Popes", de Fernando Meirelles, cu câte patru.

În domeniul producțiilor de televiziune, "Chernobyl", "The Crown" și "Unbelievable" conduc cu câte patru nominalizări.

Anul trecut, lungmetrajul "Green Book", de Peter Farrelly, a fost marele câștigător al galei Globurilor de Aur, cu trei premii, printre care și cel pentru cea mai bună comedie, fiind secondat în top de drama în alb-negru "Roma", de Alfonso Cuaron, și filmul muzical "Bohemian Rhapsody", cu câte două trofee.