Menţinerea României în categoria ţărilor recomandate pentru investiţii trebuie să fie o prioritate a politicii economice (AmCham)

Reprezentanţii AmCham România consideră că menţinerea ratingului suveran al României la "BBB- cu perspectiva negativă" de către agenţia Standard & Poor's reflectă realităţile cu care se confruntă economia internă după incidenţa şocului generat de pandemia COVID-19, notează Agerpres.

"Nu trebuie în niciun fel ignorat faptul că această decizie este puternic condiţionată de evitarea oricăror măsuri care ar adânci dezechilibrul bugetar. Într-o perioadă de criză, precum cea pe care o traversăm, sunt esenţiale orientarea cheltuielilor către măsuri sau domenii care să susţină potenţialul creşterii economice, investiţiile şi restructurarea pieţei muncii şi proiectarea lor într-un context mai larg care să ţină cont de evoluţiile economiilor partenere din UE. Astfel, implementarea programului de relansare european Next generation EU la nivel naţional, pregătirea pentru implementarea programelor operaţionale în ciclul financiar 2021-2027 trebuie corelate cu atenţie şi orientate către restructurarea eficientă a economiei naţionale", declară preşedintele AmCham România, Ionuţ Simion.Potrivit Camerei de Comerţ Americane în România, decizia Standard & Poor's a fost fundamentată de o serie de factori, inclusiv nivelurile reduse ale datoriei publice şi datoriei externe, capacitatea României de a se împrumuta, politica monetară a Băncii Naţionale a României şi programele anunţate de Uniunea Europeană.Pe de altă parte, experţii agenţiei au atras atenţia cu privire la persistenţa dezechilibrelor macroeconomice în următoarele trimestre şi importanţa implementării de măsuri de consolidare fiscal-bugetară după depăşirea crizei COVID-19.În acest context, AmCham România atrage atenţia că este important ca riscurile pe care Standard & Poor's le-a semnalat în contextul acestei evaluări să fie explicate şi conştientizate în mod public, iar politicile publice şi priorităţile să reflecte în continuare angajamentul ferm de a menţine finanţe publice echilibrate, de a genera investiţii cu efect multiplicator în economie şi de a capitaliza la maximum oportunităţile oferite de pachetele de finanţare de care România poate beneficia în calitate de stat membru al UE.În viziunea AmCham, este fundamental ca deciziile de politică economică din perioada următoare să urmărească menţinerea României în categoria ţărilor recomandate pentru investiţii, "ceea ce impune maparea proceselor de reforme structurale printr-o analiză corelată a recomandărilor agenţiilor financiare, a instituţiilor europene (ex. Raportul de Ţară în contextul Semestrului European), precum şi consultarea cu sectorul privat".Standard & Poor's (S&P) a confirmat, vineri, ratingul României la "BBB-/A-3" pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală şi a menţinut perspectiva negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară. Deşi agenţia se aşteaptă ca efectele economice şi fiscale negative provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19) să ducă la majorarea datoriei guvernamentale nete a României la 43% din PIB în 2020, estimează că vor avea loc măsuri semnificative de consolidare după alegerile generale din 2020.Perspectiva ratingului României rămâne negativă, deoarece agenţia vede riscuri la adresa balanţei de plăţi externe şi a echilibrului bugetar în următoarele 18 luni, dacă factorii de decizie politică nu pot stabiliza şi consolida orientarea bugetară după această recesiune indusă de pandemie.S&P estimează că economia României se va contracta cu 5,5% în 2020, după ce anterior previzionase un avans de 3,5%, şi se aşteaptă ca Executivul să revizuiască planificata majorare a pensiilor din acest an. În prezent, S&P estimează că activitatea economică în România se va redresa gradual de la mijlocul acestui an şi în 2021 se va înregistra o creştere de 4%.Deficitul de cont curent al României va creşte, ajungând la aproximativ 5% din PIB în 2020, avertizează S&P. Până în 2023, deficitul de cont curent se va situa în jur de 4% din PIB, în urma majorării cererii şi a redresării solide a exporturilor în 2021.Sectorul bancar al României, unde predomină acţionariatul străin, rămâne solid, în opinia S&P. Acest sector a intrat în turbulenţele provocate de pandemie de pe o poziţie solidă, cu un raport împrumuturi-depozite de 72% la finalul lui 2019, de la vârful de 142% în 2010. Sistemul beneficiază şi de pe urma nivelului scăzut al creditelor neperformante, care s-a redus semnificativ din 2014.Camera de Comerţ Americană în România (AmCham România) este, de peste 25 de ani, printre cele mai reprezentative asociaţii ale comunităţii de afaceri din România, fiind recunoscută drept un promotor al dialogului public-privat pe teme ce privesc mediul de afaceri, politicile publice cu impact asupra economiei, competitivitatea României sau dinamica relaţiilor comerciale între SUA şi România.În prezent, cele peste 450 de companii americane, multinaţionale şi româneşti membre ale comunităţii AmCham România, fac posibilă implicarea AmCham în promovarea priorităţilor economice pentru multe domenii de activitate, prin grupuri de lucru specializate, precum: Pieţe de Capital şi Servicii Financiare, Guvernanţă Corporatistă, Concurenţă şi Ajutor de Stat, Energie, Educaţie, Economie Digitală, Fiscalitate, Mediu , Piaţa Muncii, Sănătate, Fonduri Europene, Achiziţii Publice şi Partneriat Public-Privat, Real-Estate şi Turism.