Mesaj de felicitare de la Cristian Chivu pentru Jose Mourinho: Caracterul lui, dorinţa de a câştiga, furia lui competitivă

Cristian Chivu, acum antrenor al echipei U19 a clubului Inter Mialno, a avut numai cuvinte de laudă despre fostul său tehnician Jose Mourinho, alături de care a câştigat Liga Campionilor în 2020, conform news.ro.

"(n.r. - Roma are) Caracterul lui, dorinţa de a câştiga, furia lui competitivă. Conştiinţa de a fi puternic, dar şi de a avea limite. Toate acestea a reuşit să le transmită în doar un an", a spus Chivu, întrebat fiind ce a adus Jose Mourinho echipei AS Roma.

"El îi face mai buni pe jucătorii obişnuiţi şi transformă jucătorii buni în fenomene. Cum? Lucrând la forţa psihică: cea care te face să-ţi depăşeşti limitele sau momentele de dificultate pe care le ai în timpul unui meci sau al unui sezon", a continuat el, potrivit fcinternews.it, care citează Gazzetta dello Sport.

Despre stilul de joc neatractiv pe care îl imprimă echipelor, Chivu a comentat: "Unii vor spune că Roma ar fi putut juca mai bine, dar această echipă nu are multe fenomene. Dar Jose le-a adus cultura de a fi capabili să câştige: aceeaşi cultură pe care a predat-o şi echipei noastre Inter, care era puţin mai puternică decât această formaţie a Romei..."

AS Roma a câştigat prima ediţie a Conference League, după ce a învins în finală, miercuri, la Tirana, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Feyenoord Rotterdam. A marcat: Zaniolo '32.