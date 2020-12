Mesaj din diaspora catre Ludovic Orban: Depolitizarea s-a transformat in politizare!

Dupa recentele alegeri, mai multi romani din diaspora au transmis partidelor politice mesaje de nemultumire fata de diferite decizii. Unul dintre acesti romani, este si Ion Obogeanu, om de afaceri roman, stabilit la Londra de peste 20 de ani. Iata ce scrisoare ii transmite acesta Premierului:

Domnule Președinte Ludovic Orban cred ca v-ați saturat in ultimul an ca toată suflarea pnl-istă sa vă perie pentru cât de grozav ați condus partidul și țara, așa ca poate va doriți și o părere sinceră și in contradicție cu pupincurismul deșănțat:

1. Ați făcut din PNL partidul preș, adică anexa a Cotroceniului. nu zice nimeni ca trebuia sa fiți in competiție cu Președintele dat de către PNL, dar din mesajele transmise public s-a lăsat sa se înțeleagă ca dumneavoastră nu aveți libertatea propriilor decizii.

2. Ați prins o perioada extrem de grea de guvernare, dar asta nu va scuza numirea și pastrarea in echipa guvernamentală a unor miniștri care au adus grave deservicii de imagine pentru PNL.

3. Depolitizarea s-a transformat in politizare: ați înlocuit incompetenții altor partide cu alți indivizi de la noi din partid despre care presa a relatat pe larg ca sunt la fel de incompetenți ca și predecesorii lor.

4. Ați avut “traseisti” pe liste la alegerile parlamentare in loc sa le oferiți o șansa oamenilor noi in politica ori “crescuți” in partid, la fel ca și partidul stat pe care l-ați criticat toată campania, traseiști care vă vor trăda cu prima ocazie.

5. Cât privește temele de campanie, N-ul din PNL înseamnă Național, deci in măsura in care nu abandonați marile teme importante pentru români, inclusiv unirea cu Republica Moldova in cadrul UE, astăzi nu vorbeam despre o Înfrângere coafată in victorie, astăzi nu vorbea nimeni despre peste 9% AUR, dar v-ați mărginit la singura idee a agentului electoral Pe Se De... fie vorba între noi: nici nu prea mai are cine sa va fie alături la cât de buni oratori sunt cadrele actuale de conducere ale partidului.