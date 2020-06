Valentin Făgărășian, Camelia Maria Bichis, da bine domnii mei, adică faceți ședințe PNL prin Bologna și Torino împreună cu "sefu" de la Departamentul Românilor de pretutindeni și senatorul Badea de la Bukale și nu anuntati comunitatea românească din orașele respective? Bun, comunitatea nu, da știam că EU sunt președinta OFL PIEMONTE( nu, Camelia?), nici pe mine sa nu ma anuntati ? Pai ce fel de colegi suntem? Sau cei cu "gura mare" nu sunt înștiințati ca să nu vă strice planurile, sau ?

Stati așa că m-am prins. A venit ditamai Ovidiu Burdusa de la Departamentul Românilor de pretutindeni sa-mi aduca TABLETUL câștigat de fiul meu la concursul "Prieteni la distanță"?

Că au trecut 13 zile de la chestia cu pricina. Si dacă s-au vaitat că nu au fonduri, as vrea să știu pe care bani fac aceste trasee Bucuresti/Italia ? Sau ati venit sa-mi inmanati o "funcție" ca cadou ( cacofonie voită) că ieri o fo ziua mea. Că daca-i așe, dau si o sampanie...

Vedeti domnii mei că AFLU TOT, am antenele mele și NU E FRUMOS ceea ce faceți. Păi dacă tot reprezentați DIASPORA, invitați lumea la ședințele voastre, nu le faceti pe "sustache" cu cei care vă pupă in dos. Faceti cu toți, cu toata lumea. Sa isi spuna romanu necazul, că doar d-aia v-am ales. Si țin să vă reamintesc că la Mr.President EU I-AM ADUS ZECI DE MII DE VOTURI( mai bine imi taiam mainile cand am scris postarea cu pricina...)nu cei pe care îi favorizati VOI și îi puneti in diferite funcții inchipuite.

Așadar și prin urmare, astept sa ma sune domnul Burdusa ( că are numărul meu) și sa-mi inmaneze TABLETUL. Ca semn de recunoștință că o batut atâta drum SPECIAL PENTRU MINE, îi voi oferi un cafei( fără cianură inauntru).

Deci, să nu vă mirați că lumea nu va indrageste. Pentru că nu sunteți CORECȚI, faceti totul pe ascuns și pe urmă apar selfiucurile cu "uite cu cine sunt si pe unde am fost". Si chiar dacă va sunt ANTIPATICĂ, cel putin AM COLOANĂ VERTEBRALĂ să vă spun in fața ceea ce gândesc. De oameni ca MINE are nevoie România, nu de PUPINCURISTI !

No, și de nu va convine ca va spun mereu ce am pe limbă, nu aveti decat sa RUPETI adeziunea mea PNL. În caz contrar, FITI CORECTI si acceptați și critici. Ca de aia s-a dorit SCHIMBARE ! Să facă PNL ceea ce n-a făcut PSD. Dar până în momentul de față, PNL a făcut mai multe tampenii decat PSD. Si aveti doar cateva luni de guvernare....

Să vă fie rușine obrazului !

P.s Nu uitați un lucru : DIASPORA V-A ALES, DIASPORA VA DA JOS ! Nu mai suntem fraierii care eram.

Scrie pe contul de facebook, Liliana Solomon, președinta OFL PIEMONTE