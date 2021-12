Mesaj intern în PSD: Ce transmite Marcel Ciolacu activului de partid (surse)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a transmis un mesaj intern în partid, prin intermediul Whatsapp, în care vorbește despre creșterea PSD în sondaje și despre ținta principală după intrarea la guvernare: readucerea unității în societate.

„Dragi colegi, incheiem un an in care am demonstrat inca o data ca prin multa munca si responsabilitate putem sa ne atingem toate obiectivele. Suntem din nou pe primul loc pentru ca am aratat ca putem fi altfel decat ceilalti. Ca intelegem cu adevarat problemele oamenilor, ca ii tratam cu respect si ca venim cu solutii. Imi doresc sa reusim anul viitor sa facem tot ce sta in puterea si capacitatea noastra pentru a readuce speranta si unitatea in societate. Va multumesc tuturor! Va urez un An Nou plin de sanatate, fericire si impliniri alaturi de toti cei dragi!”, se arată în mesajul lui Ciolacu pentru colegi, potrivit unor surse din partid.

PSD se află de o lună de guvernare alături de PNL și UDMR, fiind pe primul loc în sondaje cu peste 35%, cu o creștere de aproape 10% față de alegerile parlamentare din 2020.