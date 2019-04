Mesajul lui Augustin Lazăr la un eveniment european - 'A argumentat importanța combaterii corupției, în special a celei săvârșită de oficiali guvernamentali'

Procurorul general al României a participat la a noua sesiune CrimEx, eveniment aflat sub egida programului EuroMed Justice al Uniunii Europene. În cadrul evenimentului, Augustin Lazăr a vorbit despre 'importanța ce trebuie conferită combaterii corupției, în special a celei săvârșită de oficiali guvernamentali sau corporații, precum și a fraudei care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în legătură directă cu procesul de operaționalizare a Parchetului European'.

"Cuvântul de deschidere al evenimentului a fost susținut de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin Lazăr, care a subliniat obiectivul fundamental al acestei noi forme de cooperare regională, respectiv combaterea terorismului și a fenomenelor infracționale asociate acestuia precum finanțarea terorismului și spălarea banilor, traficul de persoane și de droguri, traficul de imigranți, criminalitatea informatică. De asemenea, în acest context, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a argumentat importanța ce trebuie conferită combaterii corupției, în special a celei săvârșită de oficiali guvernamentali sau corporații, precum și a fraudei care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în legătură directă cu procesul de operaționalizare a Parchetului European.

Citeste si Monica Macovei - În planul 'totul pentru Dragnea', de distrugere a justiției și a țării, intră și sesizarea CCR/ Toader a slujit devotat PSD&ALDE

Printre temele abordate în cadrul evenimentului s-au numărat efectele principale ale activităților CrimEx la nivel național, bilateral sau multilateral, precum și actualizarea documentelor CrimEx și a manualului digital de evidență cu ultimele modificări legislative la nivel național.

La eveniment au participat reprezentanți ai sistemelor judiciare din întreaga lume, precum și ai unor organizații internaționale de prestigiu precum Eurojust, European Judicial Network in criminal matters (EJN), UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), UN CTED (United Nations Counter Terrorism Executive Directorate) și IAP (International Association of Prosecutors)", transmite Parchetul General.