Meta Platforms, firma mamă a Facebook, va emite primele sale obligaţiuni corporative

Meta Platforms Inc., firma mamă reţelei de socializare Facebook, a anunţat joi că va derula prima sa emisiune de obligaţiuni, într-un moment în care compania face investiţii importante în proiectele sale din domeniul metaverse, transmite Reuters.

Meta nu a oferit detalii legate de volumul emisiunii de obligaţiuni, dar a precizat că va utiliza sumele strânse pentru cheltuieli de capital, răscumpărarea de acţiuni, achiziţii sau investiţii.

Chiar dacă este una din companiile de tehnologie cu o capitalizare de piaţă uriaşă, Meta este singura care nu a derulat până acum o emisiune de obligaţiuni corporative, potrivit Agerpres.ro.

În ultimul an însă, fluxul liber de numerar al Meta s-a diminuat pe măsură ce compania continuă proiectele sale din domeniul metaverse, proiecte care anul trecut au condus la schimbarea numelui companiei din Facebook în Meta Platforms. În al doilea trimestru al acestui an, Meta avea un flux liber de numerar de 4,45 miliarde de dolari, comparativ cu 8,51 miliarde de dolari în urmă cu un an. În plus, săptămâna trecută Meta a raportat şi prima scădere a veniturilor trimestriale din istoria companiei.

Meta Platforms Inc. are un rating 'A1' din partea Moody's şi un calificativ 'AA minus' cu perspectivă 'stabilă' din partea S&P.