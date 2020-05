Metallica a anunţat că îşi consacră luna mai actelor caritabile. Veteranii rockeri strâng bani pentru personalul medical, dar şi pentru cei din baruri. Trupa heavy metal americană a anunţat în martie lansarea unei serii de concerte săptămânale online, sub genericul Metallica Mondays, anunță MEDIAFAX.

Luna mai va fi plasată sub semnul carităţii pentru Metallica. În contextul crizei provocat de pandemie, rockerii au decis să colecteze fonduri pentru populaţia vulnerabilă.

Prin intermediul fundaţiei lor, All Within My Hands, membrii trupei Metallica strâng bani pentru patru organizaţii caritabile care vin în ajutorul populaţiei cele mai afectate de criză. Organizaţiile sunt Feeding America, ce oferă alimente persoanelor defavorizate, Crew Nation, care ajută profesioniştii din lumea spectacolelor, Bartenders Guild Foundation, care sprijină angajaţii barurilor, şi Direct Relief, care vine în ajutorul personalului medical, potrivit 20minutes.fr.

Metallica nu se află la primul demers de acest tip. În urmă cu doi ani şi-a încurajat fanii să facă donaţii pentru băncile de alimente pe parcursul aceleiaşi luni mai. Apoi trupa a lansat un album live, ale cărui încasări au fost donate victimelor incendiilor care au afectat statul american California în 2018.

Pe de altă parte, trupa heavy metal americană a lansat în martie o serie de concerte săptămânale online, sub genericul Metallica Mondays.

Membrii trupei Metallica au anunţat cu acea ocazie că se vor autoizola şi distanţa social: „Ne vom retrage pentru o perioadă trimiţându-vă dragostea noastră în aceste vremuri încercate (...) Pentru moment, petreceţi timpul cu cei care contează pentru voi, copii, animale de companie, părinţi, cei cu care împărţiţi spaţiul. Creaţi-vă playlist-uri, vizionaţi filme, jucaţi jocuri de societate şi, cel mai important, aveţi grijă”.