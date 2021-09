Metropolitan Opera din New York va transmite live primul său spectacolul pe ecrane montate în aer

Metropolitan Opera a anunţat miercuri că va transmite live primul său spectacolul pe ecrane montate în aer în mai multe puncte din New York, pentru ca mii de persoane să poată asista gratuit la reluarea stagiunii, după o pauză de un an şi jumătate din cauza pandemiei de coronavirus, relatează EFE, citat de agerpres.

Unul din locurile în care vor fi amplasate ecrane pe 27 septembrie, parcul Marcus Garvey din Harlem - într-o zonă cu populaţie majoritar de culoare - nu a fost ales întâmplător, deoarece Met Opera va prezenta o adaptare a "Fire Shut Up in My Bones", prima operă a unui compozitor afro-american pusă în scenă de acest teatru.

Parcul Marcus Garvey va avea în total 1.700 de "fotolii" în ziua premierei, unde va fi prezent şi compozitorul piesei, Terence Blanchard, pentru a participa la un colocviu împreună cu cel care a scris libretul, Kasi Lemmons.Un alt punct în care vor fi instalate ecrane este Times Square, cum a devenit deja o tradiţie la deschiderea stagiunii în ultimii 14 ani, şi unde vor fi amplasate de asemenea 2.000 de locuri. Aceste 3.700 de persoane se vor alătura astfel celor 3.600 de spectatori care vor urmări din sală reluarea stagiunii la Met Opera.Opera "Fire Shut Up in My Bones" este adaptarea autobiografiei autorului afro-american Charles Blow, care a fost prezentată prima oară în 2019, la Opera din Saint Louis (Missouri), şi care prezintă dificultăţile prin care trece un tânăr de culoare dintr-o localitate rurală din Louisiana, a cărui viaţă este marcată de violenţă şi abuzuri sexuale.Opera va fi dirijată de directorul de orchestră franco-canadian Yannick Nézet-Séguin şi îi va avea ca interpreţi pe baritonul Will Liverman şi pe artistele lirice Angel Blue şi Latonia Moore.