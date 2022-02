Metrorex estimează pentru anul acesta un număr de 130 de milioane de călători, în creştere faţă de 2021, având în vedere că se aşteaptă ridicarea restricţiilor, iar veniturile totale prognozate în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli sunt mai mari cu 13%, conform Agerpres.

"Veniturile totale prognozate cresc faţă de anul precedent cu circa 13%, în special ca urmare a veniturilor din prestarea serviciilor. Noi am estimat pentru anul acesta un număr de 130 de milioane de călători, în creştere faţă de anul trecut, având în vedere faptul că am luat în considerare că restricţiile privind situaţia epidemiologică vor fi mai puţine şi suntem convinşi că vom trece la o stare de normalitate. Traficul de călători zilnic se duce spre 300.000, faţă de 650.000 - 700.000 cât era în vremurile bune. Ne aşteptăm ca traficul de călători să crească şi am simţit că există un trend crescător", a afirmat vineri directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuş, într-o conferinţă de presă.Ea a admis că nu este mulţumită de numărul de călători care circulă cu metroul, însă crede că în acest an aceştia vor fi mai mulţi."Nu aş putea să spun că sunt mulţumită de numărul de călători nu numai pe M5, ci pe întreaga reţea. Este această situaţie epidemiologică care ne-a afectat numărul de călători. Noi credem că dacă se va reveni la normal sigur că şi Magistrala 5, ca şi celelalte magistrale, va înregistra o creştere a numărului de călători. Şi cred că în acest an vom înregistra o creştere a numărului de călători", a spus şeful de la Metrorex.De altfel, în anul 2022, Metrorex ar putea beneficia, pentru prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul, de un sprijin financiar din fonduri publice în cuantum de 777,100 milioane de lei, din care 736,2 milioane de lei subvenţie pentru prestarea serviciului public şi 40,9 milioane de lei pentru diferenţe de tarif."Conform Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, societăţii Metrorex i s-a alocat compensaţie/subvenţie pentru transport călători cu metroul în cuantum de 818.000,00 mii lei. Ţinând seama de prevederile art. 21 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare prin care se reţine un procent de 10% din cuantumul subvenţiei alocate Metrorex prin Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, după reţinerea de 10% (81.800,00 mii lei), subvenţia prevăzută în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 este în valoare de 736.200,00 mii lei. În anul 2022, se estimează că Metrorex va primi pentru diferenţe de tarif rezultate din reducerile de tarif la legitimaţiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători faţă de tariful de călătorie suma de 40.900,00 mii lei", se menţionează în proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Metrorex, publicat pe site-ul MTI.Potrivit Marianei Miclăuş, o altă contribuţie la creşterea veniturilor societăţii va fi valorificarea a 14 rame electrice de metrou IVA Astra Vagoane, care au fost scoase deja din funcţiune."Un alt aspect de creştere a veniturilor este acela că în acest an vom valorifica 14 rame electrice de metrou, 28 de vagoane de tren, pentru că au fost scoase din funcţiune. Sunt trenuri IVA Astra Vagoane, deci prima generaţie de trenuri IVA, la nivelul anilor '70 scoase din funcţiune. Vom valorifica şi deşeuri metalice feroase şi neferoase din instalaţiile scoase din funcţiune, cum ar fi de exemplu maşina de cale ferată", a menţionat aceasta.În paralel, anul acesta vor creşte şi cheltuielile Metrorex, în special pe fondul majorării tarifelor la energie electrică."Cheltuielile totale cresc în special din cauza creşterii tarifelor la energia electrică. În acest an am estimat o creştere în jur de 191,5 milioane (de lei - n. r.) la energia electrică, având în vedere tarifele practicate de furnizorii de pe piaţa de profil de energie electrică. Metroul este un mijloc de transport prietenos cu mediu, deci consumator mare de energie electrică", a precizat Mariana Miclăuş.De asemenea, cheltuielile cresc în acest buget pe fondul serviciilor la terţi, respectiv servicii de pază, servicii de curăţenie."Noi asigurăm servicii de pază, noi asigurăm prin terţi, prin firme specializate, serviciile de curăţenie, de asemenea servicii de deratizare, de dezinfecţie şi dezinsecţie. Prestările acestea la terţi vor înregistra şi ele o creştere, având în vedere faptul că salariul minim pe economie a crescut de la 2.300 de lei la 2.550 de lei şi, prin urmare, vom avea creşteri. Noi suntem foarte atenţi la ceea ce se întâmplă din punct de vedere epidemiologic şi de aceea trebuie să utilizăm cele mai bune soluţii, astfel încât să preîntâmpinăm răspândirea Covid-19", a susţinut Miclăuş.La creşterea cheltuielilor totale din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent lui 2022 contribuie şi cele cu materialele consumabile, cu piesele de schimb necesare desfăşurării activităţii de exploatare, respectiv echipamente pentru instalaţiile de electroalimentare, piese de schimb pentru escalatoare, piese de schimb pentru lifturi etc."În ceea ce priveşte cheltuielile de natură salarială, acestea sunt în buget în cuantum de 737.828,19 milioane de lei. Ele au fost calculate pentru un număr mediu de personal de 5.262 de persoane. Ultimul număr aprobat în 2020 a fost de 5.861 de salariaţi. La sfârşitul anului 2020, personalul existent era de 5.695. Pe parcursul anului 2021, o serie de salariaţi au ieşit la pensie, având condiţii speciale - beneficiază de ieşiri la pensie cu reducerea vârstei standard de pensionare - astfel că pe parcursul anului 2021 am înregistrat plecări, dar şi pensionări de 683 de persoane. Sfârşitul anului 2021 ne-a găsit cu un existent de 5.012 salariaţi. Pentru acest buget, am realizat împreună cu echipa o analiză internă pentru a identifica necesarul minim de personal în vederea asigurării circulaţiei trenurilor de metrou în condiţii de siguranţă. Astfel, pentru 2022, am stabilit un număr existent de 5.296 de persoane. Cheltuielile de natură salarială...am respectat toţi indicatorii din Legea bugetului, astfel încât, la sfârşitul anului 2022, eşalonat pe parcursul anului, dar şi în funcţie de solicitările de pensionare, se vor realiza angajări pe funcţii strict dedicate siguranţei circulaţiei. De exemplu meseriaş de cale, defectoscopişti, mecanici ajutori, casieri, controlori de acces - poziţii fără de care nu putem desfăşura activitatea în condiţii de siguranţă", a subliniat directorul general al Metrorex.