Mexic: Arheologii au descoperit ruinele unui palat maya

Arheologii au descoperit ruinele unui palat de mari dimensiuni ce era utilizat cel mai probabil de elitele civilizaţiei maya în urmă cu peste 1.000 de ani în străvechiul oraş Kuluba, aflat în apropiere de actuala staţiune turistică Cancun din estul Mexicului, au anunţat joi reprezentanţii Institutului Naţional de Antropologie şi Istorie (INAH) din această ţară, citaţi de Reuters, potrivit Agerpres.

Vestigiile acelei clădiri cu înălţimea de şase metri, lungimea de 55 de metri şi lăţimea de 15 metri sugerează că palatul a rămas nelocuit pentru două perioade îndelungate între anii 600 e.n. şi 1050 e.n., au precizat cercetătorii de la INAH.Civilizaţia maya a ajuns la apogeu între anii 250 e.n. şi 900 e.n., când a administrat regiuni întinse aflate în prezent în sudul statului Mexic, Guatemala, Belize şi Honduras.Palatul a fost descoperit în estul zonei arheologice Kuluba, un foarte important sit prehispanic din statul mexican Yucatan.

Kuluba avea legături strânse cu oraşele maya Ek' Balam şi, mai ales, Chichen Itza, căzând în cele din urmă sub influenţa celui din urmă şi devenind o parte integrantă a reţelei sale comerciale şi teritoriale.



Alături de acel palat nobiliar, experţii mexicani explorează în prezent alte patru structuri din zonă, cunoscute sub denumirea "Grupul C" şi aflate în piaţa centrală din Kuluba, inclusiv un altar, rămăşiţe provenind de la două clădiri rezidenţiale şi o structură circulară despre care se crede că ar fi fost un cuptor.



Specialiştii în conservare explorează ipoteza reîmpăduririi unor zone din Kuluba cu scopul de a proteja acest sit istoric de efectele negative provocate de vânturi şi lumina solară, au precizat reprezentanţii INAH.



Situl ar urma să fie deschis pentru public într-un viitor nu foarte îndepărtat, potrivit INAH.