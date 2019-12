MFE organizează luni evenimentul 'Start-up Next', dedicat beneficiarilor proiectelor POCU Start-Up Plus şi Start-Up Diaspora

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU), organizează luni evenimentul Start-up Next, dedicat beneficiarilor proiectelor POCU Start-Up Plus şi Start-Up Diaspora, cu participarea ministrului de resort, Ioan Marcel Boloş, informează instituţia, scrie Agerpres.

Iniţiativa este destinată facilitării dialogului dintre beneficiarii start-up-urilor sprijinite prin Programul Operaţional Capital Uman.Organizatorii vor prezenta bunele practici în utilizarea banilor europeni pentru susţinerea întreprinderilor care creează locuri de muncă şi va avea loc o dezbatere privind provocările legate de înfiinţarea şi susţinerea unui start-up.

Ulterior, ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş, va susţine declaraţii de presă privind tema evenimentului.



În cea de-a doua parte a zilei, echipa AM POCU propune o dezbatere despre dezvoltarea de afaceri şi accesul la finanţarea europeană, inovaţie şi managementul resurselor umane.



Evenimentul Start-Up Next este organizat în cadrul Acordului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi Banca Mondială, sub umbrela proiectului "Sprijin pentru Implementarea Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020".