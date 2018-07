Mișcare de ULTIMA ORĂ a șoferului care conducea mașina cu număr anti-PSD: Bărbatul a mers la poliție pentru a cere explicații

Răzvan Ștefănescu, posesorul mașinii cu număr de înmatriculare anti-PSD, a mers, marți, la poliție, însoțit de avocat pentru a le cere polițiștilor de la Brigada Rutieră a Capitalei detalii privind dosarul în care este vizat.

Bărbatului i-a deschis, luni, dosar penal, numărul fiind reținut. Poliția Rutieră a făcut o conferință de presă pentru a lămuri situația acestuia, susținând că la momentul intrării în țară îndeplinea condițiile legale. Polițiștii susțin că este un caz inedit.

"As vrea sa imi clarific situatia, nu stiu ce se inttamplă si sa imi recuperez permisul. Nu, nu mi s-a spus sa le schimb. Le-am avut tot timpul cu mine in portbagaj. Daca mi-ar fi spus, mi-ar fi dat o nota, le-as fi schimbat. Daca as fi facut de capul meu, ar fi fost iar o ilegalitate", a spus Răzvan Ștefănescu.