Mișcare importantă pe piața modei. Dupa blănuri, marile branduri renunță și la mohair

Giganti internationali ai industriei hainelor precum Gap, Zara, H&M sau Topshop au anuntat ca renunta la furnizorii de lana mohair dupa ce ONG-ul Peta a difuzat un video in care apar capre maltratate in Africa de Sud.

Peta afirma ca materialul a fost filmat in 12 crescatorii diferite din Africa de Sud, tara de unde provine mai mult de jumatate din lana mohair vanduta in intreaga lume. In imagini apar capre din rasa angora care sunt tarate de coarne si picioare, ridicate de cozi si trantite brutal la pamant de cei care le tund.

Purtatorii de cuvant ai Zara, Gap, H&M si Topshop au confirmat deja ca s-au angajat sa renunte, pana in 2020, la lana mohair, apreciata pentru finetea si lejeritatea sa. H&M a precizat ca nu foloseste decat o proportie infima de mohair in colectiile sale vestimentare (0,044% din firele utilizate) iar pentru retailerul sau rival spaniol Iditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara home, Uterqüe) aceasta lana nu reprezinta decat ”un numar mic de produse”.

Gigantul american Gap a subliniat ca ”ia foarte in serios binele animalelor” precizand ca interdictia folosirii mohairului va privi marcile sale Athleta, Banana Republic, Gap si Old Navy.Grupul britanic Arcadia (Tophsop, Topman, Burton Menswear, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge, Outfit Kids, Wallis) a confirmat un angajament similar, desi ambele grupuri nu au precizat ponderea articolelor care contin mohair pentru marcile lor.

Recent, chestiunea maltratarii animalelor a dus la renuntarea la blanuri de catre firme de lux precum Gucci si Versace.