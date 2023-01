Mica Unire în domeniul energiei! România și Republica Moldova vor avea o piață unică

R.Moldova și România își vor consolida eforturile în domeniul securității energetice. OPCOM, operatorul pieței de energie electrică și gaze naturale din România își va deschide o reprezentanță în R.Moldova, a declarat viceprim-ministrul din Republica Moldova Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru TVR Moldova după ce a revenit recent de la București. Spînu a mai spus că strategia Guvernului în domeniul energetic este strâns legată de România.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, revenit recent de la București, a declarat că a discutat cu autoritățile române despre pregătirea pentru iarna viitoare.

„Am avut două zile foarte încărcate la București, am discutat cum ne pregătim de iarna viitoare. Am transmis mesajul că strategia Guvernului în domeniul energetic este strâns legată de cooperarea cu România. Or, noi considerăm că sistemele energetice, cel al R.Moldova și cel al României nu trebuie văzute separat, dar trebuie văzute ca un tot întreg”, a declarat Andrei Spînu în platoul emisiunii „Punctul pe Azi”.

Andrei Spînu a subliniat că România și R.Moldova trebuie să își coordoneze prioritățile în cadrul strategiei energetice, „principalele activități din securitatea energetică trebuie privite împreună”, a opinat Spînu.

În context, ministrul a menționat că autoritățile de la Chișinău își propun să aducă piața română a energiei electrice și gazelor naturale OPCOM în R.Moldova.

„Vrem ca OPCOM să vină în R.Moldova. Ce este OPCOM? Este o bursă, o piață a energiei electrice. Cei care produc energia electrică se înscriu și o vând. Cei care o cumpără, se înscriu și o cumpără. Este cel mai transparent mod de achiziționare și vânzare a energiei electrice. Este un instument care scoate orice dubiu despre aceste tranzacții și permite ca această piață să funcționeze”, a mai spus Spînu.

O companie, un furnizor, un distribuitor de energie electrică, dacă simte că pentru ziua de mâine are nevoie de mai multă energie, prin această piață poate să cumper, a explicat ministrul Andrei Spînu.

S.A. Energocom, potrivit lui Spînu, s-a înregistrat în România și procură energie de pe piața din România. În timpul vizitei la București, Spînu spune că a primit confirmare din partea OPCOM că ar fi dispuși să fie prezenți în R.Moldova.

„Noi vrem în doi pași să aducem OPCOM în R.Moldova, asta înseamnă că ei vor deschide o sucursală, o filială (ei vor decide) în R.Moldova și toți cei interesați să tranzacționeze pe piață se vor înregistra pe platforma din R.Moldova. Urmează pasul doi, atunci când vrem ca piața din R.Moldova și România să fie unificată, altfel spus, un consumator din R.Moldova să poată cumpăra energia produsă în România și invers, dacă noi avem un surplus de energie electrică produs în R.Moldova și este un cumpărător în România, să o poată să o cumpere direct de pe platforma din România”, a menționat ministrul.

Andei Spînu a apreciat reprezentarea OPCOM în R.Moldova printre principalele proiecte implementate în a anul 2023. Ministrul anunță că bursa română a energiei va fi prezentă și funcțională în R.Moldova până la mijlocul anului curent.

De asemenea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a menționat importanța interconexiunii energetice cu România, în special, finalizarea construcțiilor liniilor Isaccea – Vulcănești și Bălți – Suceava în următorii trei-patru ani. În iarna 2023-2024 trebuie să fim mai bine pregătiți, a subliniat ministrul.