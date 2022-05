Michael Dobson, directorul Institutului Shakespeare de la Stratford-upon-Avon, a primit premiul Premiul Internaţional Shakespeare, ediţia a VII-a

Profesorul Michael Dobson, directorul Institutului Shakespeare de la Stratford-upon-Avon, a primit fizic, la Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova, duminică seară, după reprezentaţia cu spectacolul "Othello" prezentat de OKT din Vilnius, Lituania, Premiul Internaţional Shakespeare, ediţia a VII-a, distincţie acordată în 2020, conform Agerpres.

"Anul acesta considerăm că este binevenit ca Premiul Shakespeare al Festivalului de la Craiova - este vorba de acum doi ani - să fie acordat profesorului Michael Dobson care se dăruieşte Bardului prin cărţi unde, cu devoţiune, îi comentează şi difuzează opera", a spus academicianul George Banu la înmânarea distincţiei.El a afirmat că "Michael Dobson e un erudit ce se refugiază în bibliotecă fără a întrerupe însă relaţia cu viaţa scenică a operei shakespeariene"."Profesorul eminent este prezent în numeroase manifestări internaţionale din lume şi de la Craiova, al cărei prieten fidel a devenit. Michael Dobson a iniţiat expoziţii, a intervenit în colocvii universitare, a fost prezent alături de noi. Asta ne bucură, ne onorează şi îi suntem recunoscători. (...) În calitate de preşedinte al juriului. îi transmit cu satisfacţie profesorului Michael Dobson decizia de a i se acorda Premiul Shakespeare al Festivalului de la Craiova", a mai spus George Banu.Profesorul Michael Dobson a mulţumit pentru distincţie şi a precizat că este un mare privilegiu pentru el să urce pe scenă după spectacolul oferit de OKT din Vilnius."Ar trebui să amintesc lumii şi şcolilor anglo-saxone că Shakespeare nu înseamnă doar locul din care provine, locul său de origine, ci important este unde trăieşte acum şi cred că nu este nicăieri mai viu decât cel pe care l-am întâlnit la Craiova", a spus Michael Dobson.El a precizat că festivalului de la Craiova îi lipseşte un lucru, şi anume artiştii din Ucraina."Pentru mine, din acest festival, lipseşte oportunitatea de a întâlni creatori de spectacole şi artişti din Ucraina şi marţi, la seminarul academic, vom avea, live, o sesiune online în care să vorbim cu prietenii noştri din Ucraina, o şansă de păstra vie cultura, pregătirea şi educaţia, chiar şi în această situaţie. După 2018, când am fost aici, am vizitat multe oraşe din Ucraina unde am văzut teatre extraordinare şi oameni extraordinari", a mai spus profesorul, precizând că şi el găzduieşte refugiaţi din Ucraina.Michael Dobson a dedicat distincţia "colegilor din Ucraina" şi a spus că şi premiul în bani va fi donat, de asemenea, pentru artiştii din Ucraina.