Michelle Obama, confesiuni într-o nouă carte: 'Victoria lui Donald Trump în 2016 m-a zguduit profund!'

Michelle Obama a abordat într-o nouă carte durerea şi dezamăgirea profundă pe care le-a simţit atunci când Donald Trump a câştigat alegerile prezidenţiale din 2016, transmite CNN, citat de news.ro.

"M-a zguduit profund să-l aud pe bărbatul care l-a înlocuit pe soţul meu în funcţia de preşedinte folosind în mod deschis şi fără scuze insulte etnice, făcând ca egoismul şi ura să fie cumva acceptabile, refuzând să-i condamne pe adepţii supremaţiei albilor sau să-i sprijine pe cei care demonstrează pentru dreptate rasială", a scris Obama în "The Light We Carry", potrivit unor extrase audio publicate luni de NPR. "M-a şocat să-l aud vorbind despre diferenţă ca şi cum aceasta ar fi o ameninţare".

Obama a scris că ea şi Barack Obama şi-au clădit principiile pe "speranţă şi muncă grea" şi că a fost nedumerită când ţara a ales să-l aleagă pe Trump.

"Timp de opt ani, am încercat să trăim aceste principii cu voce tare, recunoscând că am ajuns atât de departe în ciuda şi poate chiar sfidând bigotismul şi prejudecăţile atât de adânc înrădăcinate în viaţa americană", a spus Michelle Obama. "Am înţeles că prezenţa noastră ca persoane de culoare la Casa Albă a spus ceva despre ceea ce era posibil. Aşa că ne-am dublat speranţa şi munca grea, încercând să locuim în acea posibilitate."

"Indiferent dacă alegerile din 2016 au fost sau nu o mustrare directă a tuturor acestor lucruri, ele au durut. Încă doare", a spus ea. "Am simţit că a fost ceva mai mult, ceva mult mai urât decât o simplă înfrângere politică."

"Blocat în casa mea, în lunile înfricoşătoare de la începutul anului 2020, nu am văzut nicio logică în nimic din toate acestea", a spus Obama, analizând modul în care s-a scufundat într-o lipsă profundă de speranţă. "Ceea ce am văzut a fost un preşedinte a cărui lipsă de integritate se reflecta într-un număr tot mai mare de morţi la nivel naţional, iar numărul de voturi în sondaje era încă decent."