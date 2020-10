Fosta Primă Doamnă americană Michelle Obama şi starul NBA Lebron James au decis să-şi unească forţele pentru a promova votul anticipat în Statele Unite, relatează Reuters, potrivit news.ro.

Organizaţia "When We All Vote" a soţiei lui Barack Obama şi cea a recent învingătorului în campionatul american de baschet cu Los Angeles Lakers, intitulată "More Than A Vote", au anunţat într-un comunicat, marţi, că organizează evenimente în apropierea secţiilor de votare, cu DJ invitaţi ca ”VIP”-uri, pentru a încuraja alegătorii să se prezinte la urne înainte de scurinul de la 3 noiembrie.

Aceste ”evenimente” urmează să aibă loc în state care ar putea hotărî rezultatul alegerilor prezidenţiale în care Donald Trump îl înfruntă pe Joe Biden, precum Michigan, Wisconsin, Florida şi Pennsylvania.

Peste zece milioane de buletine de vot în alegerile prezidenţiale de la 3 noiembrie din Statele Unite au fost exprimate anticipat - cu mult mai multe decât în urmă cu patru ani, ceea ce sugerează un nivel al prezenţei la vot record, potrivit US Elections Project, care compilează date privind votul anticipat.

Această creştere a votului anticipat are loc în contextul crizei sanitare cauzate de covid-19, care a condus la o recurgere masivă la votul anticipat prin corespondenţă, mai ales în rândul democraţilor.