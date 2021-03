Mick Schumacher dezvăluie că numele făcut celebru de tatăl său l-a motivat în fiecare zi

Mick Schumacher, fiul legendarului Michael Schumacher, septuplu campion mondial de Formula 1, a dezvăluit la prezentarea monopostului Haas pentru sezonul 2021 că numele său a fost mai degrabă un motiv de mândrie decât o presiune pe umerii săi, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Mick, 21 ani, va debuta în Formula 1 la echipa Haas cu prilejul Marelui Premiu al Bahrainului din 28 martie, prima cursă a calendarului pe 2021.

''Sunt foarte fericit să port acest nume şi sunt foarte fericit să aduc acest nume înapoi în Formula 1, sunt foarte mândru de aceasta. A fost ca un impuls pentru mine şi mi-a dat motivaţie în fiecare zi'', a declarat Mick Schumacher într-o conferinţă de presă video, la prezentarea noului monopost Haas, care va fi beneficia de motoare Ferrari în acest sezon.

Echipa americană a obţinut doar trei puncte în sezonul 2020 şi a ocupat locul nouă, penultimul, în clasamentul constructorilor.

Citește și: Filmul ȘANTAJULUI președintelui CJ Călărași față de procurorul care îl ancheta - Îl amenința cu sesizări fictive, televiziunea și spunea că 'va face balamuc'

Mick Schumacher, campion anul trecut în Formula 2 şi component al Academiei Ferrari, va avea o misiune dificilă în primul său an din Formula 1, dar a promis că va încerca să-şi îmbunătăţească performanţa în fiecare cursă şi să dea tot ce are mai bun: ''Ştiu în ce domenii trebuie să progresez, voi şti să corectez şi să învăţ din greşelile mele în acest sezon dacă va fi nevoie. În plus am muncit mult alături de echipă, s-au schimbat multe. Sunt fericit şi mândru să port acest nume şi voi munci cât mai mult pentru a-l reprezenta cât mai demn posibil''.