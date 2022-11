Midnight Poker TV Show, distracție la cote înalte într-un show televizat

Sezonul cu numărul șapte din Midnight Poker TV Show este în plină desfășurare, iar pasionații acestui joc din țara noastră au ocazia să se distreze într-o emisiune televizată și să lupte pentru premiile în valoare totală de 7.700 de dolari puse în joc la fiecare ediție.

Conform formatului emisiunii, la Midnight Poker TV Show participă în fiecare ediție șase jucători care obțin calificarea online pe platforma 888poker. Sateliții au loc în fiecare vineri seară, buy-in-ul este de doar 5 dolari, iar GTD-ul este de 1.000 de dolari pentru fiecare turneu online. Primii șase jucători obțin astfel calificarea pentru următoarea ediție a Midnight Poker TV Show, la care mai ia parte și o vedetă invitată de organizatori.

Premiile puse în joc la fiecare ediție sunt în valoare totala de 7.700 de dolari, iar fiecare participant va fi recompensat. Câștigătorul pleacă acasă cu un premiu în valoare de 3.000 de dolari (în echivalent RON), ocupantul locului 2 va primi 2.000 de dolari, iar cel clasat pe podium va fi recompensat cu 1.000 de dolari. Apoi, următorii clasați vor încasa următoarele sume:

Locul 4 - 750 de dolari

Locul 5 - 500 de dolari

Locul 6 - 250 de dolari

Locul 7 - 200 de dolari

Învingătorul din fiecare ediție va fi stabilit pe principiul "Last Man Standing" - adică jucătorul care are toate fisele puse în joc. În cazul în care, după patru ore de joc, mai sunt cel puțin doi participanți, învingător va fi jucătorul care are cele mai multe fise. Această regulă face ca finalul turneelor să fie foarte spectaculoase.

Show-ul are loc în fiecare joi, la Poker Room București, iar televizarea este între 00:30 și 4:30 în aceeași noapte, pe postul B1TV.

Ultima ediție din acest sezon va avea loc pe 25 noiembrie, astfel că trebuie să profiți de ultimii sateliți de calificare care vor avea loc vineri, 18 noiembrie, de la ora 20:00, pe 888poker.

Acest show reprezintă însă și o metodă prin care jocul de poker este popularizat în țara noastră. Telespectatorii au ocazia să vadă cum se joaca poker, să descopere anumite strategii ale unor jucători mai experimentați și să primească informații utile din partea experților. Iar atmosfera este una destinsă, excelentă pentru o partidă de poker.

La fiecare emisiune participă și o vedetă

Pokerul este o activitate relaxantă și distractiva, un joc care atrage atât oameni simpli dar și celebrități. La nivel mondial, printre celebritățile pasionate de poker sunt fotbaliștii Neymar, Cristiano Ronaldo ori Gerard Pique, dar și actori precum Tobey Maguire, Matt Damon ori Leonardo DiCaprio.

Această situație se regăsește și în România, unde mai multe vedete și-au dezvăluit pasiunea pentru poker la Midnight Poker TV Show. Ba mai mult, unii dintre ei au avut și rezultate notabile, așa cum este cazul campionului la kempo, Mirel Drăgan, care a devenit campion și la Midnight Poker TV Show.

Iar unele vedete au apărut de mai multe ori în show și și-au îmbunătățit jocul de la o ediție la alta, așa cum este cazul cântăreței Elena Ionescu, cea care în trecut a câștigat show-ul Survivor România. Printre alte nume cunoscute care au participat la Midnight Poker TV Show se află cântăreții Shift, Lariss și Cream și cu toții au afirmat că s-au simțit bine.

888poker, desemnat cel mai bun operator de poker în 2022

888poker face parte din 888 Romania Limited, operator economic care deține licența Clasa I ONJN L1160654W000324, valabilă în perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2026.

888poker este un brand de renume la nivel internațional în industria pokerului online și primește adesea recunoaștere la galele de prestigiu din domeniu. În această toamnă, 888poker a fost desemnat cel mai bun operator de poker la celebra gală EGR, care a avut loc la Londra.

Operatorul beneficiază adesea de premii la galele de specialitate, prin care sunt recunoscute meritele pentru inovațiile aduse în domeniul pokerului online, pe o platformă sigură și fără bug-uri de care se pot bucura și utilizatorii din România. Serviciile 888poker pot fi accesate atât desktop, prin intermediul soft-ului dedicat care se bucură de recenzii excelente, dar și prin intermediul dispozitivelor mobile, grație aplicației 888poker, ce rulează atât pe Android cât și pe iOS.