Miele, producător de echipamente electrocasnice premium, şi-a majorat cu 28% cifra de afaceri anul trecut

Miele, producător de echipamente electrocasnice premium, anunţă pentru 2021 o cifră de afaceri de 80 de milioane de lei în România, în creştere cu 28% faţă de 2020, potrivit unui comunicat remis, marţi, AGERPRES.

În ultimul an, oamenii au continuat să investească în confortul propriei locuinţe, astfel că cele mai căutate electrocasnice au fost maşinile de spălat, aspiratoarele, dar şi echipamentele pentru bucătărie, care au înregistrat creşteri ale vânzărilor.Pandemia de Covid-19 a influenţat şi anul acesta comportamentul consumatorilor, care au continuat să petreacă destul de mult timp acasă, astfel că şi-au dorit să investească în electrocasnice care să le aducă un plus de confort, dar şi să asigure igienizarea articolelor de îmbrăcăminte, a spaţiilor sau să ajute la prepararea mâncării. Acest lucru s-a tradus în cazul Miele printr-o creştere a cererii de electrocasnice premium."Consumatorii s-au orientat în ultimii ani mai mult către electrocasnice care să aducă un plus de confort, dar şi care să ofere o experienţă facilă de utilizare, în special prin tehnologie. Tocmai de aceea, produsele dezvoltate de Miele sunt inspirate din experienţa de utilizare de zi cu zi şi sunt proiectate în aşa fel încât orice activitate să devină mai simplă şi mai rapidă. În ultimul an, electrocasnicele cele mai căutate au fost cele pentru igienizare şi curăţarea locuinţei, precum şi maşinile de spălat, aspiratoarele sau echipamentele pentru bucătărie", a spus Dragoş Grigore, Head of Own Retail Miele România.Una dintre schimbările observate în comportamentul clienţilor a fost reprezentată de creşterea interesului pentru cumpărăturile online. Astfel, magazinul shop.miele.ro a înregistrat creşteri ale traficului de vizitatori şi un volum mai mare al comenzilor. Cele mai cumpărate produse în online au fost aspiratoarele, esspresoarele şi diferitele tipuri de detergenţi.Deşi a crescut interesul pentru achiziţiile online, mulţi dintre clienţi au preferat să viziteze Miele Experience Center pentru a vedea şi testa produsele înainte de achiziţie. Astfel, cea mai mare comandă din 2021 a fost făcută într-un showroom din Bucureşti, a avut o valoare totală de 300.000 de lei şi a inclus 12 produse, din toate categoriile. Cele mai multe vânzări au fost înregistrate în Bucureşti, topul oraşelor fiind completat de Timişoara, Cluj-Napoca şi Iaşi.Miele a continuat expansiunea reţelei de magazine la nivel naţional şi în 2021 prin deschiderea unui nou showroom în Craiova, după o investiţie de 90.000 de euro. Astfel a ajuns la un portofoliu de opt magazine în regim propriu în România. Pentru 2022, compania îşi propune să vină cât mai aproape de consumatorii din România şi să răspundă cerinţelor acestora prin servicii şi produse de calitate. De asemenea, are în plan şi extinderea reţelei de magazine.Miele este un producător de echipamente electrocasnice premium, precum aparatură de gătit, de coacere şi de gătit cu aburi, produse de refrigerare, aparate de cafea, maşini de spălat vase şi produse de îngrijire pentru haine şi pardoseli. Acestei linii de produse i se adaugă maşinile de spălat vase, maşinile de spălat rufe şi uscătoarele pentru uz comercial, precum şi aparatura de spălare-dezinfectare şi sterilizare a instrumentelor destinate utilizării în activităţile medicale şi de laborator (Miele Professional).Compania Miele, fondată în 1899, are opt filiale de producţie în Germania şi câte o filială în fiecare dintre ţările următoare: Austria, Cehia, China şi România. Cifra de afaceri a companiei în anul 2020 a crescut la aproximativ 4,5 miliarde de euro, cu 70,5% vânzări în afara Germaniei.Miele este reprezentată prin filiale proprii şi de importatori în aproape 100 de ţări.Compania Miele se află în proprietatea celei de-a patra generaţie a familiei fondatoare, are o forţă de muncă de aproximativ 20.900 de persoane, cu 11.050 de angajaţi în Germania. Sediul companiei se află în Gutersloh/Westphalia, Germania.