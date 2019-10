Mihaela Florea, o tânără de 18 ani din Brăila, a câștigat Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist 2019, secţiunea Excel

Mihaela Florea, o tânără de 18 ani din orașul Brăila, a câștigat Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist 2019, secţiunea Excel, desfășurat la New York. Fata învață acum în Marea Britanie și spune cu sinceritate că nu știe dacă se mai întoarce în România, anunță MEDIAFAX.

Mihaela Florea a participat la concursul de la New York unde s-a confruntat cu tineri, considerați genii, din întreaga lume. La final, brăileanca a fost cea mai bună din lume.

„Câștigarea Campionatului a însemnat enorm de mult pentru mine și a fost rezultatul a multor ani, a multor ore de muncă. Secretul este perseverența și să nu renunți când lucrurile devin mai dificile, ci să încerci să le rezolvi cu răbdare. Am muncit continuu în cei patru ani de liceu pentru tehnologia informației și mă bucur enorm că la final s-a văzut. Competițiile în sine, cel puțin în primele etape, nu sunt foarte dificile, ci necesită cunoștințe de bază în aplicațiile Office. Secțiunea de Excel este ceva mai dificilă în general. Pentru a reuși însă să mă calific până la mondiale a trebuit să exersez foarte mult și să mă obișnuiesc să rezolv cerințele cât mai repede și cât mai eficient, cu atenție la detalii și sub presiunea timpului. La faza mondială a fost mult mai dificil ca examen deoarece ei cer un proiect care să arate profesional și să funcționeze din punct de vedere al formulelor și al diagramelor într-un timp destul de scurt. Implică foarte multe ore de muncă, nu neapărat pentru a învăța informații, ci mult exercițiu, utilizarea scurtăturilor”, spune Mihaela Florea.

La fel ca mulți alți români de succes, Mihaela a ales să plece din țară. În prezent, ea se află la studii în Marea Britanie și declară cu sinceritate că nu știe dacă se mai întoarce în România.

„Pe viitor aș vrea să lucrez în domeniul dezvoltării web. Deocamdată sunt studentă la University of Southampton in UK pe Computer Science. Nu exclud întoarcerea în țară, dar mai am trei ani până termin cu facultatea și multe se pot schimba până atunci. Dacă mă întorc sau nu, va depinde de ce oportunități voi găsi aici și în țară”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Mihaela Florea.

Deși are performanțe foarte mari pentru o tânără de 18 ani, Mihaela Florea rămâne cu picioarele pe pământ și spune că „genialitatea” ei are o singură explicație: munca.

„Despre geniu nu știu ce să zic. Cred că noțiunea de geniu implică ceva din naștere ori eu cred că oricine poate fi un „geniu" dacă se străduiește și muncește suficient de mult. E foarte importantă și

pasiunea pentru acest domeniu fără de care nu aș fi putut realiza nimic, pentru că prin pasiune munca nu mai pare muncă, obligație, ci ceva ce faci cu plăcere”, a spus Mihaela Florea.

Foștii profesori ai Mihaelei au doar cuvinte de laudă pentru campioana mondială. Profesorul de informatică se declară mândru că a îndrumat-o și confirmă faptul că toate realizările brăilencei au fost realizate cu multă muncă.

„Mihaela a făcut gimnaziu tot la noi și eu am făcut informatică cu ea din clasa a noua. A participat la numeroase concursuri și olimpiade, i-a plăcut foarte mult partea legată de tehnologia informației. Pentru ea era o plăcere. Când învăța pentru Bacalaureat și avea nevoie de relaxare, lucra în Excel. Este o tânără foarte muncitoare și serioasă în tot ceea ce face. Este foarte bună pe partea de web design, sunt foarte mândru că am fost profesorul ei. Ea avea așteptări foarte mari de la ea. În fiecare an a luat premii la olimpiadele naționale, a luat doar premiul întâi, o singură dată a fost pe locul doi. Oricum, performanța cea mai mare a fost campionatul mondial Microsoft”, a declarat, pentru MEDIAFAX, profesorul Paul Prus.