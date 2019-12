Mihai Bălașa: Cu siguranță va veni un trofeu la Craiova. Sper din tot sufletul

Mihai Bălașa, fundașul central al echipei Universitatea Craiova, a declarat că formația sa va câștiga cu siguranța un trofeu în viitorul apropiat. Fostul jucător de la FCSB a mai spus că anul 2019 a fost unul foarte bun pentru el, din toate punctele de vedere, scrie Mediafax.

"Sper din tot sufletul să vină acest trofeu. Cu siguranță va veni un trofeu la Craiova. Le transmit suporterilor să vină în număr cât mai mare la stadion, să ne susțină indiferent de situație, pentru că numai așa putem fi mai puternici și să ne îndeplinim obiectivul. Anul 2019 a fost un an foarte bun pentru mine, din toate punctele de vedere, chiar dacă am trecut și prin momente mai puțin bune, dar eu îl consider un an reușit și sper ca anul care vine să fie cel puțin la fel de bun ca ăsta. În anul următor sper să fiu sănătos și după aceea să joc cât mai multe meciuri, să ajut echipa, iar la final să ne îndeplinim obiectivul", a declarat Bălașa, într-un interviul acordat site-ului oficial al Universității Craiova.

Despre plecarea de la FCSB, în această vară, și sosirea la formația din Oltenia, Bălașa a mai spus: "Nu mă așteptam să vin la Craiova, dar mă bucur că am făcut această alegere și sunt chiar foarte fericit aici".

La finalul anului 2019, după 22 de etape disputate, Universitatea Craiova ocupă locul 4 în Liga 1, cu 37 de puncte. Singurul trofeu obținut de olteni după promovarea în primul eșalon a fost Cupa României, în sezonul 2017/2018.