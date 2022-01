Mihai Căpăţînă, CSU Craiova, despre meciul cu Sepsi OSK: Ne aşteaptă o partidă foarte grea, am văzut primul meciul lor cu FC Botoșani

Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Mihai Căpăţînă, a declarat, joi, că formaţia sa trebuie să câştige partida din deplasare cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe pentru a-şi consolida locul din clasament în perspectiva calificării în play-off-ului Ligii I, conform Agerpres.

"Victoria cu Rapid din etapa trecută ne-a adus un plus de moral, pentru că veneam după o perioadă dificilă în care ne-am confruntat cu acest Covid. Acum ne aşteaptă o partidă foarte grea, am văzut primul meci al celor de la Sepsi cu FC Botoşani şi după părerea mea ei nu trebuiau să piardă acolo. Însă important e că noi am început cu dreptul la acest mini-retur, să-i spun aşa, şi ne dorim să mergem în continuare pe aceeaşi linie şi să impunem şi cu Sepsi. Noi trebuie să câştigăm pentru a ne consolida locul de play-off", a afirmat mijlocaşul într-un interviu publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului."Am văzut şi noi că la Sfântu Gheorghe vor fi -13, -14 grade. Cred că vremea ne va dezavantaja oarecum, dar nu trebuie să ne gândim la asta. Important e să ne adaptăm cât mai repede la temperatură şi la teren. Îl cunoaştem destul de bine pe domnul Bergodi, a fost antrenor aici şi ştim cum pregăteşte meciurile, ştim viziunea dânsului asupra fotbalului. Dar cel mai important lucru este să ne facem jocul nostru", a adăugat Mihai Căpăţînă.Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlneşte, vineri, de la ora 20:00, în deplasare, formaţia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, într-o partidă contând pentru etapa a 23-a a Ligii I.