Mihai Fifor a dat ordinul care scoate polițiștii și jandarmii în teren

Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a anunțat, luni, că a cerut Poliției și Jandarmeriei creșterea în teren a numărului patrulelor mixte formate din polițiști și jandarmi, precum și o analiză prefecților și șefilor de inspectorate, în pregătirea anului școlar, potrivit Mediafax.

"Am solicitat Poliției și Jandarmeriei creșterea în teren a numărului patrulelor mixte astfel încât să creștem gradul de siguranță al cetățeanului. În plus, în pregătirea anului școlar, am cerut prefecților și șefilor de inspectorate o analiză imediată referitoare la siguranța în școli, dar și prezentarea unui plan de măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranță în zona adiacentă unităților de învățământ", a declarat Mihai Fifor, la sediul MAI.

Ultima oară când s-a pus problema trimiterii în teren a patrulelor mixte formate din polițiști și jandarmi a fost în mai anul trecut, după cazul tâlhăriilor de zona localității Sinești, pe E85, însă ministrul de la acea vreme Carmen Dan nu a mai implementat această măsură.