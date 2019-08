Mihai Fifor a intrat la RUPERE - A cerut o listă urgentă, până vineri, de la toate școlile din România

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a cerut, luni, prefecţilor o situaţie cu toate unităţile de învăţământ care nu deţin avize de la Direcţiile de sănătate publică şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, conform Agerpres.

Citește și: BOMBĂ în dosarul Caracal: Soțul avocatei lui Dincă, acuzat că a violat o fată de 16 ani (România TV)

"Până vineri, doresc o situaţie cu fiecare UAT în parte, cu fiecare subunitate de învăţământ care nu are aviz DSP, cu cauza pentru care nu are acest aviz, cu măsuri care se pot lua, pentru a putea să avizăm din punct de vedere al sănătăţii publice aceste unităţi de învăţământ. Acolo unde nu avem apă potabilă, vreau să ştiu, pe lângă situaţia pe care am cerut-o cu toaletele, îmi trimiteţi situaţia cu fiecare unitate de învăţământ care nu are apă potabilă în momentul de faţă şi, totodată, până miercuri, un plan de măsuri să vedem cum putem să asigurăm apă potabilă pentru unităţile de învăţământ unde nu există", a declarat Fifor, la o videoconferinţă organizată la sediul MAI.

Prefecţii din mai multe judeţe au semnalat că sute de şcoli nu au avize DSP din cauza lipsei apei potabile şi a toaletelor.