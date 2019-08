Mihai Fifor, despre protestele pregătite de 10 august: Să respecte legea. Sub nicio formă nu mai vrem să vedem ce-a fost anul trecut

Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a zis marti ca „sub nicio forma” nu-si doreste sa se repete violentele de anul trecut, in contextul in care pe 10 august se pregateste un nou protest.

„În ce privește 10 august, ziua de sâmbătă, vreau vă spun de pe acum nu fac decât un singur lucru, un apel către toți cei care doresc să protesteze, cei care se vor afla în diferite puncte din Capitală, să protesteze în mod pașnic și să nu uite niciun moment că suntem stat european în care cetățeanul are dreptul să se exprime în mod liber. Dacă cetățenii vor să protesteze, să o facă. Le solicit celor care vor participa la proteste să protesteze în mod pașnic, respectând legea și tot ce înseamnă un astfel de protest. Nu ne dorim sub nicio formă să mai vedem ce am văzut anul trecut de 10 august”, a mai spus Fifor.

În data de 10 august a fost anunțat un protest care să marcheze un an de la manifestarea din Piața Victoriei, care s-a soldat cu răniți (jandarmi și protestatari), fiind deschise dosare penale în urma violențelor.

