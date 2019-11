Mihai Fifor și Petre Daea au fost la vot: Este un moment de prag/ În primul rând, am pus ștampilă

Mihai Fifor, fost vicepremeier în guvernarea Dăncilă, a declarat că a votat cu inima, în timp ce Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, a afirmat că a votat pentru binele fiecăruia. Ambii au îndemnat românii să meargă la vot, conform Mediafax.

"Am votat cu toată inima, am votat cu dorința de a merge mai departe cu un președinte care să poată să îi unească pe români, să readucă România într-o zonă de liniște, siguranță, confort, care să facă o țară cu adevărat europeană și respectabilă în afara granițelor. Am votat din toată inima. Este un moment de prag pentru români și sper ca cetățenii să meargă în număr cât mai mare la vot. Nu am niciun dubiu că în seara aceasta vom putea rescrie istoria acestei țări", a declarat Mihai Fifor.

"În primul rând, am pus ștampila. Am pus-o unde trebuie și pentru cine trebuie. Am votat-o pentru țara mea, pentru binele acestei țări și în folosul fiecăruia. Îi îndemn pe toți să vină la vot", a afirmat și Petre Daea, fost ministru al Agriculturii.

Potrivit datelor oficiale oferite de Biroul Electoral Central, prezența la vot la ora 11.00 a fost de 11,39%, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, comparativ cu primul tur, când la aceeași oră, prezența a fost de 11,08%.